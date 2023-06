Rzecznik Praw Pacjenta o śmierci ciężarnej Doroty: Doszło do naruszenia praw pacjentki

- Doszło do naruszenia praw pacjentki, doszło do naruszania prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, ale również prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny. Stwierdziliśmy również naruszenie praw pacjenta do dokumentacji medycznej w postaci nierzetelnego jej wypełnienia i braków w dokumentacji - mówił RPP Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz dodał, że Rzecznik Praw Pacjenta podejmie kroki, które skończą się konsekwencjami "i prawnymi i finansowymi".

Konsultant: Mogły mieć znaczenie pewnego rodzaju błędy organizacyjne

- Może to dziwnie zabrzmi w tej sytuacji, ale wyniki opieki nad kobietami w ciąży w Polsce są jedne z lepszych w Europie - poinformował z kolei Prof. Krzysztof Czajkowski, konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

- Po sytuacji w Pszczynie na wszystkich zjazdach położniczo-ginekologicznych był poruszany temat przedwczesnego odpływania płynu owodniowego, postępowania w sytuacji zagrożenia życia matki i podawane były sposoby działania. Niezależnie od tej pracy edukacyjnej, każdy lekarz, który ma wykształcenie położnika i ginekologa doskonale powinien wiedzieć, jak rozpoznać zakażenie wewnątrzmaciczne i jak temu zakażeniu przeciwdziałać. W mojej ocenie w obu sytuacjach [w Pszczynie i Nowym Targu] mogły mieć znaczenie pewnego rodzaju błędy organizacyjne - mówił.

Prof. Czajkowski wyjaśnił, że kiedy lekarz ma pod opieką kilkadziesiąt pacjentek, to "nie jest w stanie sprawdzić wszystkich wyników badań, co może skutkować fatalnie".

Minister Zdrowia poinformował na konferencji, że powołany zostanie zespół, który przygotuje bardziej szczegółowe wytyczne postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ciężarnej. - Zadaniem zespołu, który ma poprawić tę sytuację, jest nie tylko powtórzenie pewnych znanych prawd medycznych, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na sprawy organizacyjne, na coś, co w skrócie wchodzi chyba w zakres poprawy jakości. Często drobne niedomaganie organizacyjne może ciągnąć ze sobą po prostu horror - komentował lekarz.

Konsultant o momencie, w którym "należało tę ciążę zakończyć"

Konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii mówił również o sytuacji ciężarnej Doroty z Nowego Targu. - Początkowo wszystko było dobrze, pacjentka otrzymała dużą dawkę antybiotyku, który na podstawie doświadczeń powinien obejmować bakterie, które najczęściej powodują zakażenie na terenie Polski. Niestety okazało się bakteria jest oporna na ten antybiotyk - relacjonował i dodał:

Nadszedł moment, kiedy pogorszyły się parametry zakażenia. Był to moment, w którym należało tę ciążę zakończyć. Nie wiadomo, czy pacjentkę udałoby się uratować, ale przynajmniej byłoby poczucie, że zrobiono wszystko w tym kierunku.

- Był taki moment, kiedy można było dodać kolejny antybiotyk, lub zakończyć ciążę. Mam nadzieję, że po działaniu naszej komisji tego typu sytuacje będą się zdarzały jeszcze rzadziej niż obecnie - podsumował prof. Czajkowski.

Śmierć 33-letniej Doroty

Od kilku dni media ujawniają nowe fakty nt. śmierci ciężarnej Doroty. 33-latka zmarła w nocy z 23 na 24 maja podczas pobytu w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu (woj. małopolskie). Kobieta była w piątym miesiącu ciąży. Z relacji jej rodziny i adwokatki zajmującej się sprawą wynika, że lekarze nie zdecydowali się wykonać aborcji, mimo że życie Doroty było zagrożone. - Nie była to piorunująca sepsa. Wykładniki stanu zapalnego rosły systematycznie (...) Lekarze mieli trzy dni na podjęcie decyzji - powiedziała mec. Jolanta Budzowska.