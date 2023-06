Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę na 24 tydzień bieżącego roku (od 12 do 18 czerwca). Zdaniem synoptyków mieszkańcy Polski powinni przygotować się na znaczne och這dzenie temperatury, burze i porywisty wiatr. Poinformowano również, jakiej pogody eksperci spodziewają się w miesiącach wakacyjnych. IMGW przewiduje, że tegoroczne lato będzie ciepłe. Zwłaszcza w sierpniu wartości na termometrach mają być bardzo wysokie.

IMGW zapowiada ochłodzenie i burze. W najbliższych dniach temperatura spadnie do 12 stopni

Synoptycy podkreślili, że we wtorek 13 czerwca dojdzie do znacznego ochłodzenia, a temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 22 stopni Celsjusza. Jeszcze zimniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura maksymalna spadnie do 12 stopni. IMGW zaznaczył także, że tego dnia przelotne opady będą "możliwe w całej Polsce, poza obszarem od Pomorza po Ziemię Lubuską i Wielkopolskę".

W kolejnych dnia temperatura ma stopniowo rosnąć, choć środa 14 czerwca będzie jeszcze stosunkowo chłodna. Portal dobrapogoda24.pl wyjaśnił, że sytuacja ta ma związek z wkroczeniem na teren Polski ze wschodu odciętego niżu z bańką chłodu, który spowoduje krótkie, ale silne ochłodzenie. Synoptycy IMGW zwrócili również uwagę na możliwość wystąpienia w najbliższych dniach burz, podczas których będzie wiał porywisty wiatr.

IMGW prognozuje, że podczas nadchodzących wakacji temperatura będzie wysoka, zwłaszcza w sierpniu; wtedy "w całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020".

Synoptycy sądzą jednocześnie, że w okresie tym dość często będą występowały deszcze. "Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju powinna kształtować się powyżej normy, na wschodzie możliwa suma w zakresie normy wieloletniej" - napisali eksperci z IMGW.