Niedzielski po śmierci ciężarnej Doroty oskarża polityków o "egzaltację" i zapowiada komisję z parytetem

W nocy z 23 na 24 maja podczas pobytu w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu zmarła 33-letnia Dorota. Będąca w piątym miesiącu ciąży kobieta trafiła do placówki, ponieważ zaczęły odchodzić wody płodowe. Z relacji jej rodziny i adwokatki zajmującej się sprawą wynika, że lekarze nie zdecydowali się wykonać aborcji, mimo że życie Doroty było zagrożone. Do śmierci 33-latki odniósł się podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Adam Niedzielski. - W Polsce każda kobieta w przypadku zagrożenia lub życia ma prawo do dokonania terminacji ciąży, czyli wykonania zabiegu aborcji. Te warunki zagrożenia zdrowia lub życia trzeba traktować rozłącznie i w przypadku definicji zdrowia - stosujemy tutaj szeroką definicję, która odnosi się nie tylko do zdrowia fizycznego, ale również do zdrowia psychicznego - mówił w poniedziałek minister zdrowia. - W przypadku wniosków czy skarg (...) związanych z terminacją ciąży obserwujemy, że coraz częściej mamy do czynienia z powoływaniem się na przesłanki związane ze zdrowiem psychicznym - dodał.

- Prawo do przerywania ciąży zostało na moją prośbę doprecyzowane w wytycznych przedstawionych przez dwóch konsultantów - prof. Czajkowskiego, konsultanta w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ale również prof. Wielgosia, który jest konsultantem w dziedzinie perinatologii - kontynuował Adam Niedzielski. Jak tłumaczył, "7 listopada 2021 roku po pierwszych zdarzeniach, które budziły wątpliwości [po śmierci Izabeli z Pszczyny - red.], poprosił konsultantów o przygotowanie szczegółowych wytycznych, jak postępować, jaki jest standard postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki, która ma również znaczenie w procesie podejmowania decyzji". - Każda z tych sytuacji jest bardzo uważnie analizowana, nie na poziomie politycznym przez ministra, ale na poziomie eksperckim przez Rzecznika Praw Pacjenta, który posługuje się ekspercką wiedzą - dodał.

- Łatwość wydawania ocen, opinii przez polityków bądź organizacje pozarządowe, które nie mają takiej wiedzy fachowej, wydaje się być ogromnym nadużyciem. Bez szczegółowej znajomości dokumentacji medycznej, analizy sytuacji, analizy zalecanych leków, antybiotyków, ich zakresów działania, bo w przypadku sytuacji w Nowym Targu miało to kluczowe znaczenie. (...) Apeluję o niesianie oskarżeń, szczególnie opartych na egzaltacji czy woli politycznej, a nie szczegółowej analizie dokumentacji medycznej - stwierdził polityk.

Jak zaznaczył "ustawa o jakości, którą przygotował z rzecznikiem, oferowała rozwiązania dla pacjentów, którzy są dotknięci błędami medycznymi". - Ta sytuacja jest kolejnym czynnikiem, który przesądza o tym, że rozwiązania propacjenckie, które mówią o rejestracji błędów medycznych, o systemie kompensacji za błędy medyczne - że takie rozwiązania muszą się w polskim systemie opieki zdrowotnej pojawić - oznajmił i zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek powoła zespół, który "wykona kolejny krok".

W większym gronie ekspertów przygotuje jeszcze bardziej szczegółowe wytyczne postępowania. Poprosiłem, żeby ten zespół miał parytet udziału kobiet i ekspertki, kobiety będą odgrywały rolę w zespole, żeby ten zespół reprezentował zrównoważony punkt widzenia. Rzecznik Praw Pacjenta i oczywiście minister zdrowia są od egzekwowania tego prawa pacjenta i prawa pacjentek. Będziemy doprecyzowywać te wytyczne, które zostały wydane w roku 2021 i zrobimy to w gronie stosunkowo szerokim, ekspertów, zapewniając również parytet udziału kobiet w składzie tego zespołu

- zapewnił Adam Niedzielski.

