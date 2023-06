Karambol na autostradzie A4. Powstał kilkukilometrowy zator. Są ranni

Do zderzenia czterech samochodów osobowych doszło w niedzielę przed godz. 16:00 na autostradzie A4 między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie w kierunku Legnicy. Jak podaje Onet, powołując się na dyżurnego dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w wypadku ranne zostały dwie osoby.

Karambol na autostradzie A4. Powstał kilkukilometrowy zator

Wskutek zdarzenia powstał ogromny zator. "Pod Kątami Wrocławskimi, na pasie w kierunku Wrocławia, rozpościera się dziesięciokilometrowy korek. Prawie 9 kilometrów ma zator od węzła Wrocław Południe w kierunku Legnicy" - podkreśla Gazeta Wrocławska i dodaje, że korek jest coraz większy. Jeden pas - lewy - autostrady A4 jest zablokowany, ruch odbywa się prawym pasem. Utrudnienia mają potrwać do godz. 19:00.

Gazeta Wrocławska zaznacza, że już wcześniej w niedzielę kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami na A4. Na trasie bowiem doszło do kilku kolizji i wypadków. - Na odcinku pomiędzy 140 a 160 kilometrem autostrady A4 doszło dziś po południu do aż pięciu kolizji z udziałem samochodów osobowych. We wspomnianych Pietrzykowicach zderzyły się aż cztery samochody. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformowała portal starsza aspirant Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.