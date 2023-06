10 czerwca 2003 roku TV Trwam zaczęła nadawanie. Na początku była dostępna jedynie w emisji satelitarnej i kablowej, jednak w lutym 2014 roku pojawiła się na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Miejsce dla telewizji Tadeusza Rydzyka zwolniła jedna ze stacji Telewizji Polskiej.

Tadeusz Rydzyk przypomniał, że "odbyło się ponad 200 marszów w Polsce i za granicą, m.in. w Berlinie, Paryżu, Ottawie, Toronto i Chicago", podczas których zwolennicy redemptorysty domagali się, by TV Trwam trafiła do multipleksu. Duchowny zaznaczył, że "podpisów pod petycją" było tak wiele, że rzekomo "zajęły 60 metrów bieżących długości" w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Rydzyk podkreślił, że przy większym wsparciu finansowym od odbiorców TV Trwam czy słuchaczy Radia Maryja, jednostki te "mogłyby realizować więcej własnych projektów". A tych jest wiele w planach Rydzyka.

- Jesteśmy dopiero na początku tego, co powinniśmy robić. Myślę też o dobrych filmach, reportażach. Takie materiały jednak sporo kosztują. Gdyby wszyscy słuchacze i telewidzowie poczuwali się do odpowiedzialności i każdy systematycznie co miesiąc pomagał, to byśmy dali radę - stwierdził.

Następnie dodał, że "Kościół w Polsce nie ma potężnych mediów, bo nie ma na to środków". Według niego inne media nie przekażą świadomości "pięknej Polski św. Jana Pawła II", tak jak zrobiłaby to TV Trwam. - Pracujemy nad tym, żeby to, co katolickie i polskie, było najlepsze - zapewnił.

Jan Paweł II miał wpływ na powstanie TV Trwam? "Jan Paweł II zapytał mnie: 'Kiedy telewizja?'"

Tadeusz Rydzyk później również wspomniał o Janie Pawle II, który rzekomo miał wpływ na powstanie toruńskiej telewizji. - Kiedy po raz pierwszy zostałem zaproszony na kolację u Ojca Świętego, Jan Paweł II zapytał mnie: "Kiedy telewizja?". Odpowiedziałem: "Jak Ojciec Święty pobłogosławi, to za rok". Na kolejnych spotkaniach Jan Paweł II często wracał do tego tematu, czuło się niezwykłą miłość, życzliwość Ojca Świętego - twierdzi Rydzyk.

Jak informuje portal WirtualneMedia.pl, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement, w 2022 roku średnia oglądalność minutowa TV Trwam wynosiła 24 732 widzów. To o 23 proc. mniej niż w 2021 roku.