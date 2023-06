Setki kilogramów śniętych ryb w Kanale Gliwickim. Ministerstwo wydało komunikat

10 czerwca w Kanale Gliwickim zebrano ponad 450 kg śniętych ryb. Prawdopodobną przyczyną - zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska - jest gwałtowny spadek zawartości tlenu w wodzie, ponieważ miejscami jego poziom spadł do 45 proc. Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki do analiz, a ryby zostały zabezpieczone do badań. Jak podaje TVN24, na miejscu działania prowadzą służby wojewody opolskiego, pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego. Ministerstwo zapowiada, że przyczyna gwałtownego spadku tlenu w wodzie będzie wyjaśniana przez służby.

Złota alga nie jest przyczyną?

Jak przekazało ministerstwo, badania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) z 7 czerwca br., realizowane w ramach monitoringu interwencyjnego, nie wskazują na obecność "złotej algi" w wodzie. Badania nie wskazują również na obecność wyrzucanych przez algę toksyn, przez co wstępnie jest ona wykluczona jako źródło powodujące śnięcie ryb.

Jednak 6 czerwca br. resort informował o zastosowaniu preparatów neutralizujących zakwit złotej algi, które zostały użyte na Śluzie Sławęcice oraz na Śluzie Nowa Wieś w Kanale Gliwickim 29 i 30 maja 2023 r. Dodano, że po podjęciu działań wykonywane są regularne badania, a Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ prowadzi stały pobór próbek wody, które zbierane są z trzech stanowisk zlokalizowanych na długości kanału i dotyczą trzech głębokości słupa wody. Przekazano, że badaniom podlega poziom pH, przewodność elektryczna, zasolenie, temperatura, poziom tlenu rozpuszczonego oraz poziom wody utlenionej. Łącznie pobrało 175 próbek i wykonało ok. 200 oznaczeń. Zakończenie badań fizykochemicznych zaplanowano na 15 czerwca 2023 r. natomiast oznaczeń biologicznych na 30 czerwca 2023 r.

Co się dzieje na Odrze?

7 czerwca 2023 r. ministerka klimatu i środowiska Anna Moskwa spotkała się ze Steffi Lemke, federalną ministerką środowiska Niemiec, aby podsumować aktualne działania na Odrze. Polska przedstawicielka resortu poinformowała o ww. działaniach związanych z neutralizacją złotej algi w Kanale Gliwickim oraz o innych działaniach, m.in. ograniczeniu zrzutów zanieczyszczeń czy czopowaniu nielegalnych wylotów.

- Odra jest na dzisiaj najlepiej przebadaną rzeką w Europie ze względu na stały monitoring online, który zainstalowaliśmy, ale też zwiększenie punktów pomiarów manualnych i ilości monitorowanych parametrów - mówiła Moskwa po spotkaniu. Dodała, że istotnym elementem polityki związanej ze środowiskiem jest odbudowa odrzańskich ekosystemów, dlatego na ten cel przeznaczono 14 mln zł. Federalna ministerka środowiska Niemiec podziękowała za współpracę oraz wymianę informacji na temat sytuacji na Odrze i podkreśliła konieczność dalszych wspólnych działań w tym zakresie.