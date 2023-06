Zobacz wideo Prof. Piskozub: Bałtyk jakiś będzie, ale to już nie będzie ten Bałtyk, który znamy

"Uwaga! Dziś (09.06) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" - to treść alertu, jaki Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. O uruchomienie systemu ostrzegawczego zawnioskował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert RCB obowiązuje w następujących miejscach Polski:

województwo podkarpackie, powiaty: jasielski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki, leski i sanocki ;

; województwo śląskie powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, pszczyński, raciborski, rybnicki, Rybnik, wodzisławski, Żory i żywiecki;

województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tatrzański i wadowicki.

Intensywny deszcz i możliwe podtopienia. IMGW wydało ostrzeżenia

Przed gwałtownymi i niebezpiecznymi dla zdrowia i życia zjawiskami pogodowymi ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Meteorolodzy wskazali, że upalnie będzie na zachodzie i w centralnej części Polski. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce oraz w województwach świętokrzyskim i łódzkim obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia przed burzami. Jak mówił synoptyk IMGW Kamil Walczak, piątek będzie upalny "w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, a także na południu zachodniopomorskiego i pomorskiego temperatura może wzrosnąć do 30 st. Celsjusza, a lokalnie do 31 st. Celsjusza. Podobne wartości odnotowaliśmy w czwartek: najcieplej było w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie temperatura zbliżyła się do 31 st. Celsjusza" - wymieniał Walczak. Na pozostałym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie to 20-21 st. Celsjusza na południowym wschodzie do 26-27 st. Celsjusza w centrum. Jedynie nad morzem i w dolinach karpackich temperatura nie przekroczy 19 st. Celsjusza.

Synoptyk dodał, że w czasie burz na południu kraju może spaść od 40 do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Mniejszym zagrożeniem będzie wiatr osiągający prędkość do 65 kilometrów na godzinę. Nieco słabsze burze - z ostrzeżeniem pierwszego stopnia - mogą pojawiać się w województwach dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim, na północy podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego oraz na południu wielkopolskiego i łódzkiego. W tych regionach w czasie burzy może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Późnym popołudniem intensywny deszcz, któremu towarzyszyły silne podmuchy wiatru, padał m.in. w wielu miastach województwa śląskiego - ulewy przeszły przez Częstochowę, Katowice, Tychy, Bytom i Zabrze. W wielu miejscach pozalewane zostały drogi, także trasy pomiędzy największymi miastami regionu, jak aleja Roździeńskiego w Katowicach.

Gdzie jest burza? IMGW podwyższa alerty. Możliwy grad i podtopienia

