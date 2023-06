Pomorze. Utonęły trzy osoby. Służby alarmują: To nie są warunki do kąpieli

Po godz. 11:30 służby otrzymały zgłoszenie o osobie topiącej się około 50 metrów od plaży w Chłapowie. Uratowali ją świadkowie. "Chłapowo wejście nr 15, tonie człowiek wysyłamy R-14 z BSR Władysławowo, na szczęście tym razem pomogli turyści zdążyli" - napisał Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Pomorze. Utopiły się trzy osoby

Dwie godziny później służby otrzymały kolejne zgłoszenie. "Tym razem wejście nr 6 we Władysławowie. Na miejscu okazuje się, że trwa resuscytacja kolejnej osoby o której nie wiedzieliśmy, niestety 46-letniego mężczyzny nie udało się uratować" - podkreśliła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Jak podaje RMF FM, 46-latek, który się utopił, był turystą z Wielkopolski. Rozgłośnia informuje również o dwóch innych osobach, które utonęły we Władysławowie.

"Morze dzisiaj wyjątkowo niebezpieczne. Silny północny wiatr, duże fale, tłumy na plaży, a niestety to jeszcze nie okres sezonu i plaże nie są zabezpieczone przez ratowników. Apelujemy o rozwagę! To nie są warunki do kąpieli" - ostrzegli strażacy.

Jak uniknąć tragedii nad wodą?

Sezon wakacyjny jeszcze się na dobre nie rozpoczął, ale już służby otrzymują zgłoszenia o utonięciach. Co robić, aby uniknąć tragedii nad wodą? Jeżeli chcesz pomyśleć o bezpieczeństwie, kup na przykład bojkę asekuracyjną, kamizelka asekuracyjna zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo, ale tylko jeśli jest zapięta i dopasowana - to niektóre z rad ekspertki Ane Piżl, która wiele lat pracowała w ratownictwie wodnym.

Gdy jesteś z dziećmi nad wodą, patrz na dzieci, a nie w telefon.

Nie pij alkoholu nad wodą. Napijesz się później.

Ludzie często toną, bo albo nie mają wiedzy o wodzie, albo nie pływają dość dobrze.

