Gdzie jest burza? IMGW podwyższa alerty. Możliwy grad i podtopienia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem w północno-zachodniej części kraju. W środkowej i południowej Polsce obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżeń przed burzami z gradem (od Legnicy, przez Wrocław, Częstochowę, Kiece, Kraków i Rzeszów). Drugi stopień ostrzeżenia przed burzami dotyczy natomiast krańców południowych (tereny od Rybnika, przez Bielsko-Białą, po Nowy Sącz).

Pogoda w Polsce. W kraju robi się upalnie, na termometrach nawet 31 stopni

Jak powiedział synoptyk IMGW Kamil Walczak, upalnie będzie jeszcze w piątek (9 czerwca). - W województwie lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, a także na południu zachodniopomorskiego i pomorskiego temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, a lokalnie do 31 stopni. Podobne wartości odnotowaliśmy wczoraj (w czwartek - red.): najcieplej było w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie temperatura zbliżyła się do 31 stopni - mówił Kamil Walczak. Na pozostałym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni na południowym wschodzie do 26-27 stopni w centrum. Jedynie nad morzem i w dolinach karpackich temperatura nie przekroczy 19 stopni.

Burze w Polsce. Gdzie grzmi? Synoptycy ostrzegają

Kamil Walczak poinformował, że dla południowych części Podkarpacia, Małopolski i Śląska zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Podczas tych burz może spaść od 40 do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Mniejszym zagrożeniem będzie wiatr osiągający prędkość do 65 kilometrów na godzinę. Nieco słabsze burze - z ostrzeżeniem pierwszego stopnia - mogą pojawiać się w województwach dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim, na północy podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego oraz na południu wielkopolskiego i łódzkiego. W tych regionach w czasie burzy może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy.

Po godzinie 13 profil Burza Alert IMGW na Facebooku informował o "intensywnym rozwinięciu się" burz na południu Polski. "Strefa burz powoli się przemieszcza, w związku z czym lokalnie należy się spodziewać kumulacji opadów, co może prowadzić nawet do podtopień i zalań, zwłaszcza w zlewniach górskich i na terenach mocniej zurbanizowanych" - czytamy we wpisie. Tymczasem w sobotę burze przepowiadane są "głównie w południowej części Polski" - podaje profil. Aktualną sytuację burzową można sprawdzać na stronie lightningmaps.org.