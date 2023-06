Ukradli skrzynię z pociągu, który jechał do Ukrainy. "Gdy odkryli, co jest w środku, wystraszyli się"

Złodzieje ukradli kilka skrzyń z pociągu, który miał dotrzeć na Ukrainę. Doszło do tego podczas jego postoju w Węglińcu. Wszystko wskazuje na to, że gdy tylko odkryli, co zrabowali, pozbyli się łupu. Jak dowiedział się "Fakt", kradzieże z pociągów towarowych z węzła kolejowego nieopodal Zgorzelca to żadna nowość. - Ten fach przechodził tutaj z pokolenia na pokolenie - mówią gazecie okoliczni mieszkańcy.

