Czy w piątek po Bożym Ciele można jeść mięso? W tych diecezjach wydano dyspensę [LISTA]

Kościół katolicki obchodził w czwartek 8 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywaną Bożym Ciałem. Boże Ciało oraz następne osiem dni - oktawa - dla katolików oznacza publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

W Kościele katolickim piątek to dzień pokutny, poświęcony na wspominanie męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Wiernych obowiązuje więc między innymi modlitwa, post i jałmużna. Na piątek 9 czerwca część polskich biskupów wydała jednak dyspensę od wstrzemięźliwości spożywania pokarmów mięsnych. Wierni przebywający na których terenach mogą pozwolić sobie na nieprzestrzeganie postu?

Portal misyjne.pl opublikował mapę z diecezjami, w których została wydana dyspensa. Są to:

diecezja gdańska,

diecezja pelplińska,

diecezja elbląska,

diecezja ełcka,

diecezja bydgoska,

diecezja toruńska,

diecezja zielonogórsko-gorzowska,

diecezja poznańska,

diecezja gnieźnieńska,

diecezja wrocławska,

diecezja włocławska,

diecezja płocka,

diecezja łomżyńska,

diecezja białostocka,

diecezja legnicka,

diecezja łowicka,

diecezja warszawska,

diecezja warszawsko-praska,

diecezja siedlecka,

diecezja częstochowska,

diecezja gliwicka,

diecezja katowicka,

diecezja sosnowiecka,

diecezja kielecka,

diecezja przemyska.

"Jednocześnie biskupi zachęcają, by korzystający z dyspensy wierni podjęli inne formy pokuty, zwłaszcza uczynki pobożności i miłości" - podkreśla portal.

Boże Ciało - geneza święta

Ksiądz proboszcz Piotr Waleńdzik przypomniał, że święto ma swoją genezę w Wieczerniku. - W Wielki Czwartek, kiedy Chrystus przed swoją męką i śmiercią, razem z apostołami zasiadł do ostatniej Wieczerzy, wziął w swoje ręce chleb, następnie kielich z winem, mówiąc: "To jest moje Ciało, to jest moja Krew". Chrystus mówi przez te znaki - To Jestem Ja - wyjaśnił duchowny.

Boże Ciało, to jedno z głównych świąt obchodzonych dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jak przypomniał kapłan, w Kościele rodzi się kult Eucharystii, żywej i realnej obecności Jezusa Chrystusa - umarłego i Zmartwychwstałego i obecnego pośród nas. - Ta eucharystyczna Obecność nieustannie nam przypomina: "Ja Jestem z wami, nie przestałem Być obecny pośród was" - przypomniał ksiądz proboszcz Piotr Waleńdzik.

Jak dodał, eucharystyczna obecność Boga wzywa nas do naśladowania ofiary Jezusa Chrystusa. - Uczestnicząc w Eucharystii, uczestniczymy w uczcie miłości. Jezus daje nam siebie, bo nas kocha. My w odpowiedzi, mamy dawać siebie Bogu i ludziom - podkreślił duchowny.

Obchody Bożego Ciała zostały zapoczątkowane w 1246 roku w Belgii. Ich inicjatorką była święta Julianna z Liege, przeorysza klasztoru augustianek z Mont Cornillon, którą Jezus podczas objawienia prosił o święto Eucharystii. Pod wpływem tych objawień miejscowy biskup Robert ustanowił w 1246 roku święto Bożego Ciała, początkowo dla jego diecezji Liege. W 1252 roku legat papieski rozszerzył obchodzenie tego święta na Germanię. Jednak dopiero po cudzie eucharystycznym, jaki zdarzył się w 1262 roku we włoskiej miejscowości Bolsena, gdzie Hostia zaczęła krwawić, papież Urban IV w 1264 roku bullą "Transiturus" ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła.