IMGW z alertami przed upałem i burzami z gradem. Możliwe podtopienia. Gdzie?

Pogoda w piątek przyniesie sporo słońca w rejonach nadmorskich. Nad pozostałą częścią kraju na niebie pojawią się natomiast chmury. Miejscami spadnie deszcz, możliwe będą również burze z gradem. Na termometrach maksymalnie od 17 do nawet 30 stopni Celsjusza.

Pogoda. IMGW wydał alerty przed burzami z gradem, możliwe podtopienia

W związku z prognozowanymi wyładowaniami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Spadną silne opady deszczu od 20 do 35 mm, możliwy grad, a wiatr rozpędzi się nawet do 65 kilometrów na godzinę. Jak czytamy na stronie IMGW, ze względu na wyższe sumy opadów istnieje ryzyko podniesienia stopnia ostrzeżenia. Alerty będą obowiązywać od godz. 11 do 21 w piątek 9 czerwca, zostały one wydane dla następujących województw:

dolnośląskiego (powiaty: kłodzki, ząbkowicki, strzeliński, oławski),

opolskiego,

łódzkiego (powiaty: wieluński, pajęczański, radomszczański),

śląskiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego (powiaty: tarnobrzeski, Tarnobrzeg, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, strzyżowski, jasielski, krośnieński, Krosno, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki).

Ulewny deszcz, którego mogą spodziewać się mieszkańcy południowych regionów, może doprowadzić do gwałtownych wzrostów stanów wody. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a ze względu na intensywny i punktowy opad także lokalnych podtopień. Zagrożenie będzie występować w piątek w zlewniach od Dąbrowy Górniczej i Katowic (woj. śląskie), przez Małopolskę po Tarnobrzeg i Przemyśl (podkarpackie).

IMGW ostrzega przed upałem. Na termometrach nawet 30 stopni

W piątek w niektórych regionach prognozowana jest temperatura, która może wynieść aż 30 stopni Celsjusza, dlatego w mocy pozostają wydane w czwartek alerty pierwszego stopnia przed upałem. Zostały one wydane dla województw: