Zobacz wideo Nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie z wózkiem. O krok od tragedii

Do wypadku doszło w czwartek, na odcinku drogi nr 289 między Brodami a Lubskiem, w powiecie żarskim (woj. lubuskie). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w czasie wyprzedzania kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, zjechał gwałtownie na prawy pas, po czym wypadł z drogi i uderzył z impetem w drzewo. - Dwóch młodych mężczyzn poniosło śmierć na miejscu - poinformował st. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy lubuskich strażaków, cytowany przez lokalne media.

REKLAMA

Lubuskie. Tragiczny wypadek w powiecie żarskim. Zginęło dwóch nastolatków

Mężczyźni, którzy podróżowali BMW i zginęli w tym tragicznym wypadku, mieli 17 i 18 lat W zdarzeniu ciężko ranna została młoda kobieta, również pasażerka BMW. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wezwano na miejsce wypadku, zabrał poszkodowaną do szpitala w Zielonej Górze. Śledztwo w sprawie przyczyn i wszystkich okoliczności wypadku będzie nadzorować Prokuratura Rejonowa w Żarach.

Długi czerwcowy weekend na drogach. Apel policji

Przed długim czerwcowym weekendem policja zaapelowała o szczególną ostrożność do wszystkich użytkowników dróg - także pojazdów jednośladowych: rowerzystów, motocyklistów, motorowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Do najbliższej niedzieli liczba patroli policyjnych będzie większa. "Nad bezpieczeństwem będą też czuwać funkcjonariusze grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim, jak m.in. przekraczanie dozwolonych prędkości, wyprzedzanie w miejscach zabronionych" - czytamy w komunikacie Policjanci ruchu drogowego będą badać m.in. trzeźwość kierowców. W środę doszło do 95 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 96 zostało rannych.

Zatrzymano podejrzanych o zabójstwo 29-latka na Nowym Świecie

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: