Abp Jędraszewski nie stroni od polityki w Boże Ciało. Mówi o partiach i "geście Piłata" ws. aborcji

W czwartek 8.06 Kościół katolicki obchodzi święto Bożego Ciała. Z tej okazji ulicami wielu większych i mniejszych miejscowości przeszły uroczyste procesje. W trakcie ich trwania kapłani odprawiali modlitwy, a czasie mszy wygłaszali świąteczne homilie. Abp Marek Jędraszewski odniósł się do tematu aborcji, który poruszył wcześniej wielokrotnie, jednoznacznie ją potępiając. Metropolita krakowski zaznaczył, że "miłość do Boga, który jest dawcą życia, domaga się także miłowania życia każdego człowieka, niezależnie od tego, kim jest - od chwili poczęcia do naturalnej śmierci".

Abp Jędraszewski nie stroni od polityki w święto Bożego Ciała. "Gest Piłata w sprawie aborcji"

Co sądzić o partiach, których kandydaci na listy wyborcze mają zobowiązać się do głosowania na rzecz aborcji? Co sądzić o partiach, które proponują prawdziwy gest Piłata, to znaczy referenda w sprawie aborcji? Kto nam dał prawo, byśmy decydowali o życiu drugiego człowieka?

- pytał Jędraszewski. Wskazał zadania dla katolików, jakie obecnie powinni wypełnić. - Mają głosić prawdę o człowieku, który w swojej istocie jest istotą religijną, który tęskni czasem nieświadomie do prawdziwego Boga, która tak samo tęskni do miłości i prawdy. [...] Na przekór tej brutalizacji życia społecznego i politycznego, na przekór tej ciągle szerzącej się, każdego dnia wydawałoby się z większą jeszcze siłą, antykulturą kłamstw, pomówień i celowo wzbudzanej nienawiści między nami - ocenił metropolita krakowski. Jędraszewski dodał, że dzisiaj "Kościół konfrontowany jest z ideologiami o charakterze ateistycznym i materialistycznym". Wspomniał o tym, przywołując zmagania Karola Wojtyły, kiedy był metropolitą krakowskim, z władzami PRL-u, by umożliwiły procesję Bożego Ciała z Wawelu na Rynek Główny. Metropolita wygłosił homilię przy czwartym, ostatnim ołtarzu procesji w Krakowie, przed bazyliką Mariacką. Stwierdził, że nie ma innej drogi dla Polski, jak jej wierność nauczaniu Kościoła, a "Boże Ciało jest publiczną odpowiedzią na miłość i eucharystyczną obecność Jezusa Chrystusa pośród nas".

Uroczystość Bożego Ciała i tradycyjne procesje w polskich miastach

Ulicami miast i wsi w całej Polsce przeszły w czwartek uroczyste procesje z okazji uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, którego istotą jest publiczne wyznanie wiary w obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W procesjach w całym kraju biorą udział setki tysięcy osób. Mottem tegorocznych obchodów Bożego Ciała jest hasło roku duszpasterskiego "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, podczas mszy świętej powiedział, że "dziś uwaga wiernych skupia się na Najświętszym Sakramencie, który niesiony jest w procesjach". Dodał, że procesja jest widocznym znakiem wiary.

Uroczystość Bożego Ciała to święto ruchome, ustanowione w XIII wieku przez papieża Urbana IV, w odpowiedzi na objawienie świętej Julianny i rok po cudzie w Bolsenie we Włoszech, kiedy to hostia w rękach wątpiącego kapłana zaczęła krwawić. W Polsce święto tradycyjnie obchodzone jest 60 dni po Wielkanocy, w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej.

