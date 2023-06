Gdzie jest burza? IMGW ostrzega: burze z ulewami i upał. Na termometrach nawet 30 stopni

Pogoda w czwartek w północnej części kraju zapowiada się słonecznie, jednak w pozostałych regionach może pojawić się duże zachmurzenie. Ponadto miejscami popada przelotny deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza w dolinach karpackich, na południowym wschodzie 19 stopni do nawet 30 kresek powyżej zera na zachodzie.

Gdzie jest burza? IMGW z żółtymi alertami

Zgodnie z prognozami IMGW pierwsze burze mogą rozwinąć się już od godzin południowych. Towarzyszyć im będą ulewne opady deszczu od 20 do 35 mm. Miejscami może spaść także grad. W trakcie wyładowań wiatr rozpędzi się nawet do 65 kilometrów na godzinę. W związku z zagrożeniem instytut wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem, które obowiązywać będą od godziny 10 do 21 w czwartek. Alerty obowiązują w województwach:

śląskim (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki),

małopolskim (oprócz powiatów północnych),

świętokrzyskim (powiaty: kazimierski, buski, staszowski, sandomierski),

podkarpackim,

lubelskim (powiaty: janowski, biłgorajski, zamojski, Zamość, tomaszowski, hrubieszowski).

Alerty IMGW nie tylko przed burzami. Zagrożeniem również upał

W środę 7 czerwca w Polsce padło pierwsze 30 stopni Celsjusza, co oznacza, że mieliśmy do czynienia z pierwszym upałem. 30,1 stopnia Celsjusza odnotowano w Kórniku (województwo wielkopolskie). W czwartek, a także w piątek tak wysoka temperatura może nam towarzyszyć również w innych regionach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem wydano bowiem dla następujących województw:

zachodniopomorskiego (południowa część województwa),

pomorskiego (powiaty: człuchowski, chojnicki, kościerski, starogardzki, tczewski),

kujawsko-pomorskiego (powiaty: świecki, tucholski, sępoleński, bydgoski, Bydgoszcz, nakielski, żniński, inowrocławski, mogileński),

wielkopolskiego (oprócz powiatów południowych i wschodnich),

lubuskiego.

Synoptycy zapowiadają upał, lokalnie temperatura podskoczy do nawet 30 stopni Celsjusza. Z kolei w nocy na termometrach będzie minimalnie od 13 do 16 stopni. Alerty będzie ważny od godz. 12 w czwartek do 20 w piątek.