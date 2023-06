Burze, które w środę (7 czerwca) po południu mogą się pojawić w Polsce, będą miały umiarkowane natężenie. Możliwe są opady od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. W trakcie wyładowań miejscami może się pojawić również grad.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy prognozę na sezon urlopowy 2023!

Prognoza pogody. Gdzie jest burza?

Według prognoz synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 7 czerwca "burze występują na pograniczu woj. dolnośląskiego i lubuskiego. Kolejna strefa stacjonarnych burz zlokalizowana jest od północnej Opolszczyzny przez Ziemię Łódzką po Mazowsze i Podlasie oraz w Tatrach".

"Na południu więcej chmur z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami, możliwe opady do 30 mm, wiatr do 65 km/h oraz grad. Temperatura maksymalna od około 18 st. C do 28 st. C, w dolinach karpackich od 14 st. C do 17 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny" - przekazali 7 czerwca synoptycy IMGW.

"Po południu rozwiną się burze, którym na południowym wschodzie towarzyszyć mogą ulewne opady deszczu do 35 mm, na pozostałym obszarze opady deszczu od 20 mm do 25 mm. Możliwe są też opady gradu, szczególnie na obszarach podgórskich oraz w górach. Porywy wiatru do 65 km/h" - przekazali synoptycy.

Rozwijająca się susza i zagrożenie pożarowe w Polsce. Sytuacja się pogarsza

Przedstawiciele IMGW wydali również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które mogą występować od rana w województwach: małopolskiego, podkarpackiego, południowej części województw śląskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego. Ostrzeżenia obowiązują do 7 czerwca do godz. 21.00. Portal windy na bieżąco monitoruje, gdzie pojawiają się ogniska burzowe.

Po południu burze z gradem mogą wystąpić w województwach: dolnośląskim (powiaty: złotoryjski, legnicki, lubiński, wołowski, jaworski) opolskim, świętokrzyskim, łódzkim (powiaty: brzeski, opolski, kluczborski, namysłowski, kępiński, wieruszowski, sieradzki, łaski, zduńskowolski, pabianicki, piotrowski, radomszczański), mazowieckim (powiaty: żyrardowski, grójecki, piaseczyński, sokołowski, siedlecki, siemiatycki).

Nadchodzą burze z gradem. IMGW wydało alerty pogodowe

Pogoda w Polsce. Długi weekend w czerwcu z burzami i deszczem

Według zapowiedzi synoptyków podczas nadchodzącego weekendu najcieplej będzie na północnym zachodzie kraju. W piątek termometry mogą tam wskazać nawet 30 st. C. Deszcz i burze mogą się pojawić na południowym wschodzie Polski.

"Długi weekend upłynie pod znakiem zróżnicowanej aury" - przekazali synoptycy IMGW. "Zdecydowanie najspokojniej, najcieplej i słonecznie będzie na północnym zachodzie kraju" - poinformowali.