Serial "Jesteśmy rodziną". Kazimierz spod Lublina czeka na list od papieża

Kazik z Niedrzwicy Dużej pisze do papieża Franciszka, by poinformować go o tym, jak traktowane są osoby LGBT+ w Kościele katolickim w Polsce. Jest osobą wierzącą i ma nadzieję, że u papieża znajdzie zrozumienie i akceptację. To pierwszy odcinek serialu "Jesteśmy rodziną", którego partnerem medialnym jest Gazeta.pl.

