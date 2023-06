Zakazane jest urządzanie grilla, puszczanie głośnej muzyki i opalanie się nago, a za palenie papierosów możemy spodziewać się zwrócenia uwagi ze strony sąsiadów. Balkon jako prywatna przestrzeń w prawie ma bardzo specyficzny status, który nakłada na właścicieli liczne ograniczenia w jego użytkowaniu. Co zaskakujące, uwagę służb mogą przykuć również niewinnie wyglądające kwiaty w donicach.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmiszek: Trzeba iść za ciosem po marszu

Czy za rośliny na balkonie można dostać mandat? Wszystko zależy od ich zabezpieczenia

Kwiaty doniczkowe stanowią nieodłączną część balkonów na prywatnych osiedlach. Wieszając je na balustradzie lub stawiając w rogu, chcemy polepszyć estetykę naszego otoczenia. Większość sąsiadów docenia widok kwitnących roślin. Ale niektóre z nich mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne i stać się powodem otrzymania mandatu. Mowa tu o doniczkach, które jeśli są niewłaściwie zabezpieczone, zwisają z balkonów, grożąc upadkiem na ziemię. Mogą one doprowadzić do uszkodzenia czyjejś własności, na co zastosowanie znajduje art. 75 par. 1 Kodeksu wykroczeń. Właściciel rośliny zostanie w takiej sytuacji pociągnięty do odpowiedzialności za zniszczenie mienia. Wiele wspólnot mieszkaniowych decyduje się na wprowadzenie w wewnętrznym regulaminie osiedla zapisu zakazującego wywieszania kwiatów po zewnętrznej stronie balustrady. Działanie to ma zapobiegać ewentualnym incydentom ze spadającymi donicami.

To królowa balkonów. Kiedy sadzić pelargonie? Jaką odmianę wybrać?

Mandat za donice na balkonie. Spadając, mogą zranić lub nawet zabić przechodnia

Największe konsekwencje właściciel niewłaściwie zabezpieczonego kwiatka poniesie jednak w sytuacji, gdy w upadku donicy ucierpi przypadkowy przechodzień. Ryzyko takiego zdarzenia jest szczególnie duże, jeśli nasz balkon znajduje się bezpośrednio nad chodnikiem. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw w sądzie. W skrajnych przypadkach zderzenie z ciężkim przedmiotem może prowadzić nawet do śmierci uderzonej osoby.