Suczka Luna zamieszkała na bydgoskim SOR-ze. Ludzie krytykują: "Najgorszy z pomysłów". Co na to ekspertka?

Kilkumiesięczna Luna od kwietnia jest psiterapeutką Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej, Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Media informują, że to stałe miejsce pobytu psa, co budzi wątpliwości ekspertów. - Brak oparcia w opiekunie, który rozumie komunikację psa i odpowiednio reaguje, minimalizując wyzwania w otoczeniu, zrzuca całą odpowiedzialność na psa, co w konsekwencji może skutkować agresją lub depresją zwierzęcia - ocenia w rozmowie z Gazeta.pl Magdalena Nawarecka-Piątek ze stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom.

2 Fot. Źródło nursing.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl