Czy trzeba iść w Boże Ciało do kościoła? Czy udział w procesji wystarczy?

Boże Ciało, a właściwie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest jednym z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim. Wypada 60 dni po Wielkanocy, w czwartek pomiędzy 21 maja a 24 czerwca. Zgodnie z zasadą uroczyste procesje w 2023 roku odbędą się 8 czerwca.

Święto nakazane. Co to oznacza?

Prawo kanonicze zakłada, że wierny ma obowiązek uczestniczenia w mszy świętej w każdą niedzielę i święta. W artykule 2181. Katechizmu Kościoła Katolickiego można przeczytać, że: "wierni zobowiązani są do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki". Spis świąt obowiązkowych w 2023 r.:

1 stycznia (niedziela) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (piątek) - Trzech Króli, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego

9 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

21 maja (niedziela) - Wniebowstąpienie Pańskie

28 maja (niedziela) - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki)

Czy 8 czerwca trzeba iść do kościoła? Boże Ciało świętem nakazanym

Boże Ciało jest jednym ze świąt nakazanych, co oznacza, że katolik ma obowiązek uczestniczyć w mszy świętej. Jeśli z różnych powodów nie jest w stanie wziąć udziału w nabożeństwie, do kościoła może udać się dzień wcześniej. "Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego" - czytamy w kanonie 1248.

Udział w procesji

W Boże Ciało odbywają się uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem. Na trasie pochodu są cztery ołtarze, przy których wierni oraz kapłani odśpiewują perykopy ewangeliczne Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Uwaga! Udział jest dobrowolny i nie zastępuje on uczestnictwa we mszy.