Zatrzymano podejrzanych o zabójstwo na Nowym Świecie. Jeden z nich uciekł za granicę

Warszawska policja pochwaliła się tym, że zatrzymała wszystkich trzech podejrzanych o zabójstwo na Nowym Świecie.

"Pierwszego z podejrzanych Łukasza G. policjanci zatrzymali 30 stycznia. Dawid M. wpadł dzięki międzynarodowym poszukiwaniom 14 marca, co do dzisiaj było tajemnicą. Wczoraj policjanci zatrzymali Sebastiana W. Zatrzymania to efekt skutecznej pracy pionu kryminalnego" - podano we wtorek.

Zabójstwo na Nowym Świecie. Pijani zaatakowali mężczyznę

Do zabójstwa 29-latka doszło w nocy z soboty na niedzielę 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie. Kilka osób, prawdopodobnie pijanych, zaatakowało ostrym narzędziem mężczyznę, który stanął w obronie kobiet. Wcześniej miało dojść do awantury w jednej z bram na rogu Foksal i Nowego Świata. 29-latek z ranami kłutymi wszedł do sklepu, gdzie stracił przytomność. Mimo udzielonej pomocy życia mężczyzny nie udało się uratować.

