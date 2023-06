Czy piątek po Bożym Ciele to dzień wolny od pracy? Czy trzeba brać urlop?

Katolicka Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwana Bożym Ciałem to święto ruchome - jego termin jest zmienny. Wierni obchodzą to święto zawsze 60 dni po Wielkanocy i trzy dni po święcie Trójcy Świętej. Upamiętnia ono ustanowienie sakramentu Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. To jedno z tak zwanych świąt nakazanych. Oznacza to, że w dniu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa katolicy mają obowiązek uczestniczyć we mszy świętej.

Czy w piątek po Bożym Ciele trzeba iść do pracy?

W tym roku Boże Ciało przypada 8 czerwca (jak zwykle w czwartek). To dobra okazja do przedłużenia sobie weekendu, więc nie brakuje pytań o to, czy może i piątek jest dniem wolnym od pracy. Niestety - nie jest. Pracownicy, którzy mają chęć na czterodniowy odpoczynek, muszą wziąć wtedy urlop.

Następna szansa na przedłużenie weekendu będzie dopiero w wakacje, przy okazji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Święta Wojska Polskiego, które przypadają 15 sierpnia. Będzie to wtorek, zatem jeden dzień urlopu (w poniedziałek 14 sierpnia) wystarczy, aby zapewnić sobie czterodniowy weekend.

Przypominamy listę nadchodzących dni ustawowo wolnych od pracy w 2023 roku: