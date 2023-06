Środowy poranek przywitał nas zachmurzeniem nad przeważającą częścią Polski. Pogoda podzieli tego dnia kraj na dwie strefy. Podczas gdy na południowym zachodzie wystąpią burze, którym towarzyszyć może grad, w pozostałej części Polski przez warstwę chmur zacznie przebijać się słońce.

Pogoda na środę. IMGW wydało alert przed burzami z gradem

Najwyższej temperatury mogą spodziewać się mieszkańcy zachodnich regionów, tam na termometrach zobaczymy aż 29 st. C. Ciepło i pogodnie będzie także w centrum, gdzie z termometrów odczytamy do 27 st. C. Nieco niższa temperatura na wschodzie - 26 st. C. Na południu z kolei 24 st. C, a najchłodniej na północy z wynikiem 22 st. C.

W związku z prognozą, w której zawierają się gwałtowne burze oraz towarzyszące im opady gradu, IMGW wydało ostrzeżenie dla powiatów zlokalizowanych w sześciu województwach. Alerty pierwszego stopnia przewidziane zostały na środę od godziny 12 do 21 i obejmą: całe województwo małopolskie i podkarpackie, północną część dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego, a także północne krańce województwa lubelskiego. Według szacunków IMGW silne opady deszczu wyniosą w tych rejonach od 20 do 35 mm.

Prognoza pogody na Boże Ciało. Możliwe przelotne opady, na termometrach do 29 st. C

Dla osób, które planują wykorzystać długi weekend na plażowanie bądź inne aktywności związane z pozostawaniem na zewnątrz synoptycy IMGW mają dobre wieści. Czwartkowa temperatura minimalna wyniesie bowiem od 13 do 16 st. C.

Za dnia najcieplej będzie na zachodzie, gdzie na termometrach zobaczymy 29 st. C. W pozostałej części kraju sytuacja będzie wyglądać podobnie. Centrum odnotuje 28 st. C, na wschodzie termometry wskażą maksymalnie 26 st. C, regiony południowe utrzymają się na poziomie 24 st. C, a najzimniejsza północ pozostanie przy 23 st. C. Niestety plany mogą pokrzyżować nam przelotne opady deszczu, lokalnie przeradzające się w burze.