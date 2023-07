Coraz więcej rodziców rezygnuje z obowiązkowych szczepień swoich dzieci. MZ chce wprowadzić mandaty

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego poinformował, że w zeszłym roku 72 tys. rodziców odmówiło zaszczepienia swoich dzieci. Mimo tego, że grożą za to wysokie konsekwencje finansowe, przybywa osób, które rezygnują ze szczepień swoich dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Sobolewski: W kwestii inwestycji Polska "leży"

Rodzice rezygnują ze szczepienia swoich dzieci. Ministerstwo reaguje

5 czerwca podczas posiedzenia Komisji Zdrowia dyskutowano o przyszłości szczepień ochronnych w Polsce. Dariusz Poznański dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia przekazał, że według projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zostaną wprowadzone zmiany dotyczące szczepień.

- Przede wszystkim wprowadzi obowiązek elektronicznej karty szczepień. W chwili obecnej jest ona fakultatywna, natomiast co do zasady występuje jeszcze w formie papierowej. To w sposób bardzo istotny poprawi nam monitorowanie poziomu zaszczepienia u dzieci i młodzieży - przekazał Dariusz Poznański.

TK: Program szczepień ochronnych w formie komunikatu jest niekonstytucyjny

Zmianie mają ulec również przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego wobec rodziców, którzy nie wiążą się z obowiązku szczepień swoich dzieci. Resort planuje wprowadzić formułę mandatową. "Projekt przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe i będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów w niedługim czasie" - dodał.

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dzieci - jak się zapisać?

Coraz więcej przypadków chorób zakaźnych wśród dzieci

Według lekarzy za rosnącą liczbą zachorowań na choroby zakaźne wśród dzieci odpowiadają rodzice. Mowa przede wszystkim o ospie wietrznej, krztuścu czy wirusowym zapaleniu wątroby grupy B oraz C. Według opublikowanych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, w zeszłym roku doszło do 72,7 tys. uchyleń od koniecznych szczepień. Od 2018 roku liczba ta wzrosła o 32 tys. - czytamy na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.