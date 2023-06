300 złotych na wyprawkę szkolną. Komu przysługuje świadczenie? Niedługo rusza nabór wniosków

Raz w roku rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się o dodatkowe 300 złotych na szkolną wyprawkę. Pieniądze przyznawane są w ramach rządowego programu Dobry Start, zwanego też "300 plus", a można je dostać na dzieci w wieku do 20 lat lub - jeśli podopieczny jest osobą z niepełnosprawnością - do 24 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zaoszczędzić na wyprawce szkolnej?

Wyprawka 300 plus na rok szkolny 2023/2024. Komu się nie należy?

Co bardzo ważne "świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program nie obejmuje również studentów", o czym informuje na swojej stronie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 300 plus w 2023 roku? Warto zrobić to wcześnie

Jak co roku wnioski o 300 plus będzie można składać od 1 lipca. Nabór zakończy się 30 listopada. MRiPS zachęca rodziców, aby nie zwlekali z ubieganiem się o świadczenie, bo "złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września". Jeśli natomiast wniosek zostanie złożony później, tj. we wrześniu, październiku lub listopadzie, to na pieniądze trzeba będzie poczekać dłużej - wpłyną na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Salmonella w przedszkolu w Białej Podlaskiej. Kilkanaście dzieci zatrutych

Wniosek o świadczenie Dobry Start można złożyć tylko przez internet za pośrednictwem:

portalu Emp@tia, pod adresem empatia.mpips.gov.pl;

bankowości elektronicznej;

portalu PUE ZUS.

Przyjmowaniem wniosków w programie Dobry Start, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS. Środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej, na konto bankowe, które wskazał rodzic lub opiekun dziecka.