Pogoda na wtorek. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Na termometrach nawet 27 st. C

Ostatnie dni przyzwyczaiły nas do dużej ilości słońca, zachęcając do wychodzenia na zewnątrz. Wszystko zmieni się jednak za sprawą załamania pogody, którego początkiem będą wtorkowe burze. Choć na termometrach nadal zobaczymy wysokie wartości, gwałtowne przelotne opady skutecznie popsują nam plany dotyczące długotrwałego przebywania pod gołym niebem.

Pogoda na wtorek. Na termometrach od 21 do nawet 27 st. C

Temperatura w całym kraju we wtorek utrzyma się na stosunkowo wysokim pułapie. Najchłodniej będzie na południu, gdzie termometry wskażą od 21 do 23 st. C. W przypadku wschodu przewidywana temperatura dla tej części kraju to 25 st. C. Bardzo ciepło będzie na północy i zachodzie, możemy się tam więc spodziewać temperatury 26 st. C, 27 st. C tego dnia padnie w centralnej Polsce.

Prognoza pogody na wtorek. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 69 powiatów

W związku z przewidywanymi gwałtownymi burzami, którym może towarzyszyć również grad, IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 69 powiatów w pięciu województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, lubelskim oraz świętokrzyskim. Spodziewane opady deszczu wyniosą od 15 do 25 mm, podczas gdy wiatr w porywach osiągnie maksymalną prędkość 60 km/h.

Na liście ostrzeganych jednostek administracyjnych znalazły się powiaty: hrubieszowski, zamojski, Zamość, tomaszowski, lubaczowski, biłgorajski, janowski, kraśnicki, jarosławski, przeworski, leżajski, niżański, stalowowolski, sandomierski, opatowski, staszowski, buski, pińczowski, kazimierski, tarnobrzeski, Tarnobrzeg, kolbuszowski, rzeszowski, Rzeszów, łańcucki, przemyski, Przemyśl, bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, Krosno, strzyżowski, jasielski, dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, dąbrowski, tarnowski, Tarnów, gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, tatrzański, limanowski, bocheński, brzeski, wielicki, krakowski, Kraków, proszowicki, miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, Jaworzno, Mysłowice, bieruńsko-lędziński, Tychy, pszczyński, bielski, Bielsko-Biała, cieszyński oraz żywiecki. Alert obowiązuje we wtorek (6 czerwca) od godziny 14 do 21.