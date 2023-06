Alerty RCB dla trzech województw. Duże zagrożenie pożarowe. Służby apelują

W poniedziałek przed południem pojawił się komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak czytamy, "dziś i jutro (5-6 czerwca) występuje duże zagrożenie pożarowe lasów". "Zachowaj ostrożność i nie używaj otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - zaapelowało RCB i dodało, że alerty zostały uruchomione dla części trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W komunikacie podkreślono, że chodzi o powiaty: makowski, ostrołęcki, przasnyski, kolski, koniński, pleszewski, turecki, bydgoski, mogileński, nakielski oraz żniński.

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW opublikowało mapę zagrożeń pożarowych na terenie całego kraju:

Załamanie pogody w kraju. Prognozowane burze z gradem

Antycyklon zapewniający od wielu dni słoneczną pogodę w Polsce zaczyna słabnąć. Poniedziałek 5 czerwca ma być ostatnim pogodnym dniem dla wielu rejonów - synoptycy z IMGW zapowiadają od wtorku załamanie pogody. Burze dosięgną w pierwszej kolejności południa kraju. W kolejnych dniach sytuacja będzie ulegać pogorszeniu. We wtorek pojawią się chmury, które przyniosą ze sobą przelotny deszcz. Odczuwalne będą porywy wiatru do 70 km/h. Termometry wskażą od 21 stopni na południowym zachodzie do 27 stopni na wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej, tam temperatura wyniesie od 17 do 20 stopni. Kolejne dni sprowadzą nad Polskę ulewy i burze w wielu regionach. Synoptycy zapowiadają, że we wtorek mogą pojawić się burze od Podkarpacia aż po Górny Śląsk. IMGW wydało alerty burzowe pierwszego stopnia w województwie podkarpackim i małopolskim. Ponadto załamanie pogody mogą odczuć mieszkańcy na wschodnim rejonie województwa śląskiego oraz na południu świętokrzyskiego i lubelskiego.

Nadchodzą burze z gradem. IMGW wydało alerty pogodowe

