Nadciąga gwałtowne załamanie pogody. Synoptycy z IMGW alarmują, pojawią się burze z gradem

Antycyklon zapewniający od wielu dni słoneczną pogodę w Polsce zaczyna słabnąć. Poniedziałek 5 czerwca ma być ostatnim pogodnym dniem dla wielu rejonów, ponieważ synoptycy z IMGW zapowiadają od wtorku załamanie pogody. Burze dosięgną w pierwszej kolejności południe Polski. W kolejnych dniach sytuacja będzie ulegać pogorszeniu.

Załamanie pogody. Nadciąga zachmurzenie i opady deszczu

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek w całym kraju będzie jeszcze pogodnie. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza nad morzem do 26 stopni na południowym wschodzie przy słabym i umiarkowanym wietrze. Wzrost zachmurzenia i słabe opady deszczu mogą pojawić się na południu. We wtorek pogoda ulegnie nagłemu załamaniu, ponieważ pojawią się chmury, które przyniosą ze sobą przelotny deszcz. Odczuwalne będą porywy wiatru do 70km/h. Termometry wskażą od 21 stopni na południowym zachodzie do 27 stopni na wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej, ponieważ tam temperatura wyniesie od 17 do 20 stopni. Kolejne dni sprowadzą nad Polskę ulewy i burze w wielu regionach.

IMGW ostrzega przed burzami i gradem. Wydano alerty

Synoptycy zapowiadają, że we wtorek mogą pojawić się burze od Podkarpacia aż po Górny Śląsk. IMGW wydało alerty burzowe pierwszego stopnia w województwie podkarpackim i małopolskim. Ponadto załamanie pogody mogą odczuć mieszkańcy na wschodnim rejonie województwa śląskiego oraz na południu świętokrzyskiego i lubelskiego. W kolejnych dniach spodziewane jest przesuwanie się frontu na północ. W środę alerty burzowe IMGW pierwszego stopnia wraz z gradem obejmą województwo podkarpackie, śląskie i małopolskie, znaczną część województwa lubelskiego i południowo wschodnią opolskiego. W czwartek alerty będą obowiązywały wyżej wymienione województwa wraz z Dolnym Śląskiem, woj, łódzkim, oraz południowym Mazowszem. Według synoptyków w najbliższe dni od środy do piątku pogodnie będzie prawdopodobnie tylko na północnym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze kraju przeważać będą chmury, oraz okresowe opady.