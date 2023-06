Marsz 4 czerwca, organizowany z inicjatywy lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, ruszy o godzinie 12:00 z warszawskiego z placu Na Rozdrożu i będzie kierować się w stronę placu Zamkowego (szczegóły trasy podaliśmy w artykule pod TYM linkiem). Może być to jedna z największych demonstracji antyrządowych w Polsce w ostatnich latach. Organizatorzy przewidują, że do stolicy przyjedzie od kilkudziesięciu do nawet 200 tysięcy osób. Hasło opozycyjnej manifestacji brzmi: "Pokażmy naszą siłę".

Marsz 4 czerwca także poza granicami Polski. Demonstracje w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy USA

Równolegle do marszu w Warszawie, mniejsze manifestacje organizują Polacy mieszkający poza granicami kraju - m.in. w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. W Niemczech demonstracje odbędą się w trzech miastach: w Berlinie, we Frankfurcie nad Menem i w Oberhausen. Jak zapowiedział Maciej Kowalski, koordynator Koalicji Obywatelskiej w Niemczech, w ostatnim z miast transmitowany będzie przebieg marszu w Polsce, a także odbędą się przemówienia niemieckiej Polonii.

Manifestacje za granicą zaczną się o godz. 12 czasu miejscowego. Polacy spotkają się: