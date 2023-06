Marsz 4 czerwca i warszawski transport publiczny - jak dojechać komunikacją miejską? [MAPY]

Jak dojechać na Wielki Marsz 4 czerwca w Warszawie komunikacją miejską? Stołeczny ratusz przedstawił mapy, na których zaznaczono linie autobusowe oraz trasę, którymi przewiozą uczestników. Poniżej prezentujemy udostępnione przez organizatorów grafiki.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wybiera się Pan na marsz 4 czerwca? Komorowski: Będę oczywiście

Wieki Marsz 4 czerwca w Warszawie - jak na niego dojechać komunikacją miejską?

Na miejsce zbiórki, czyli na plac Na Rozdrożu, najlepiej dostać się autobusami linii: 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523 i 525. Warto także skorzystać z I linii metra i wysiąść na stacji Politechnika, a następnie przejść kilkaset metrów aleją Armii Ludowej do placu Na Rozdrożu. Przejście tego dystansu zajmuje około 10 minut.

Trasa z metra Politechnika do placu Na Rozdrożu fot. Google Maps

Z lotniska Chopina na plac Na Rozdrożu dojedziemy jednym autobusem. Należy wsiąść w linię 188, która zawiezie nas prosto na miejsce marszu. Z Dworca Zachodniego dotrzemy autobusami trzech linii: 187, 182 lub 523.

Dojazd na marsz 4 czerwca fot. https://marsz4czerwca.info/

Z Dworca Wschodniego należy udać się do II linii metra do stacji metro Stadion Narodowy. Następnie trzeba dojechać do stacji metro Świętokrzyska, gdzie przesiadamy się do I linii metra i jedziemy nią do stacji metro Politechnika. Następnie na pieszo należy przejść do placu Na Rozdrożu. Ze stacji Dworzec Gdański możemy przesiąść się od razu do metra I linii o tej samej nazwie stacji i dojechać nią do metra Politechnika.

Dojazd na marsz 4 czerwca fot. https://marsz4czerwca.info/

Osoby, które będą chciały dojechać z Dworca Centralnego, muszą kierować się do I linii metra Centrum, mijając po lewej stronie Pałac Kultury i Nauki. Aby dojechać na Politechnikę, należy wejść do metra jadącego w kierunku Kabaty.

Dojazd na marsz 4 czerwca fot. https://marsz4czerwca.info/

Uczestnikom marszu pomagać będzie około 20 oznakowanych informatorów ZTM. Informacje o zmianach w kursowaniu autobusów i tramwajów będą na bieżąco publikowane na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego oraz w social mediach WTP w relacji "na żywo".