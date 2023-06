RMF FM: Szczątki balonu w polu kukurydzy na Mazurach. Sprawę badają służby i wojsko

Zobacz wideo Prawica próbuje nastawić ludzi przeciwko polityce klimatyczne

RMF FM podaje, że obiekt został znaleziony w sobotę nad ranem na polu kukurydzy, 4 kilometry od Białej Piskiej. Jak informuje stacja, w pobliżu znajduje się jednostka wojskowa. Policję o znalezisku zawiadomił właściciel pola. Dziennikarze donoszą, że zarówno policja, jak i Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, potwierdzają zgłoszenie dotyczące fragmentów balonu.

Szczątki balonu w polu kukurydzy na Warmii i Mazurach

"Nie wiadomo czy to balon meteorologiczny, czy wojskowy, choć wstępne badania wskazują na pierwszą wersję. Niczego nie można jednak wykluczyć" - podaje RMF FM. Według osoby, która znalazła obiekt, na balonie znajdowały się napisy w cyrylicy. Dowództwo Operacyjne przekazało, że systemy radiolokacyjne nie zaobserwowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Może to świadczyć o tym, znaleziony obiekt jest balonem meteorologicznym.

W połowie maja w polską przestrzeń powietrzną wleciał nieokreślony obiekt latający z wyglądu przypominający balon obserwacyjny. Balon przyleciał do nas z kierunku Białorusi i został szybko wykryty, lecz zniknął z radarów około pierwszej w nocy w okolicach Rypina. Rozpoczęły się wtedy poszukiwania, które do tej pory nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów. W związku z poszukiwaniem obiektu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa skierowało alerty do mieszkańców województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. "Trwają poszukiwania obiektu powietrznego przypominającego balon. W przypadku jego znalezienia nie podnoś, powiadom najbliższy posterunek Policji" - apelowało RCB.