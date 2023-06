Gutowski i Overbeek dostali "Hienę Roku 2023" za teksty o Janie Pawle II. "Nie przeprosili!"

Hiena Roku jest antynagroda przyznawaną przez - zwolenników partii rządzącej - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) tym, którzy zdaniem organizacji wyróżnili się "szczególną nierzetelnością i lekceważeniem zasad etyki dziennikarskiej". W tym roku statuetka trafiła do... Marcina Gutowskiego, autora reportażu "Franciszkańska 3" emitowanego w TVN24, oraz Ekke Overbeeka za książkę "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział" wydanej przez Agorę.

Hiena Roku przyznana. Marcin Gutowski i Ekke Overbeek "do tej pory nie przeprosili"

"Marcin Gutowski i Ekke Overbeek otrzymują ten niechlubny tytuł za niewiarygodne i nierzetelne, niezgodne z etyką dziennikarską i zasadami dziennikarskiego profesjonalizmu oraz warsztatem badań historycznych, publikacje atakujące św. Jana Pawła II" - czytamy w komunikacie. "Przeprowadzone śledztwo to "ahistoryczna interpretacja i ahistoryczna ocena materiałów Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa znajdujących się dziś w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej" - twierdzi Zarząd Główny SDP, na którego czele stoi Krzysztof Skowroński.

"Zdarzenia i dokumenty omawiane w w/w publikacjach dobrane są jednostronnie, a dane osób mających być kluczowymi świadkami w tej sprawie są mimo upływu lat zanonimizowane i przez to niewiarygodne" - podkreślono. Co więcej, Zarząd Główny SPD zwrócił uwagę, że Marcin Gutowski i Ekke Overbeek "nie przeprosili do tej pory za fundamentalne błędy w swoich publikacjach i nie odnieśli się do miażdżącej krytyki, jaka pojawiła się w mediach po publikacji zarówno reportażu, jak i książki ich autorstwa".

"Złe" materiały? Kardynał Dziwisz trzyma wszystko pod kluczem

Reporter Marcin Gutowski przez kilka lat próbował rozwikłać kwestię tuszowania przestępstw seksualnych wśród księży. Odpowiedzi szukał przede wszystkim w Instytucie Pamięci Narodowej, bo archiwum krakowskiej kurii zamknęło przed nim drzwi, blokując próby dotarcia do prawdy. Więcej na ten temat w artykule:

- Biorąc pod uwagę brak dostępu do archiwów kościelnych, "Franciszkańska 3" to reportaż bardzo dobrze udokumentowany - ocenił w rozmowie z "Presserwisem" Mateusz Burzyk, kierownik redakcji miesięcznika "Znak". - Jego wielką wartością są relacje ofiar księży pedofilów oraz dokument z archidiecezji wiedeńskiej, z którego wynika, że Karol Wojtyła jako metropolita krakowski nie reagował tak, jak byśmy sobie tego dzisiaj życzyli - dodał.

Politycy w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

Warto również przypomnieć, wyemitowanie materiału Marcina Gutowskiego rozpoczęło wielką krucjatę Zjednoczonej Prawicy. Media publiczne przepełnione były przemówieniami Karola Wojtyły, fragmentami jego pielgrzymek do Polski. Mateusz Morawiecki nagrał specjalny spot, a marszałkini Sejmu Elżbieta Witek wystąpiła z "papieskim" orędziem.

Na tym się jednak nie skończyło. Sejm 9 marca przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Za uchwałą opowiedziało się 271 posłów, przeciw było 43, wstrzymało się czterech posłów, a 142 nie wzięło udziału w głosowaniu. Posłowie i posłanki PiS na sali obrad wymachiwali wówczas portretami papieża.



2 kwietnia z okazji 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II w całym kraju odbyło się wiele uroczystości, m.in. marsze dziękczynienia za jego pontyfikat. Jeden z nich przeszedł ulicami Warszawy. Obecni byli m.in. wiceprezes PiS Antoni Macierewicz, szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński czy wiceszef klubu parlamentarnego PiS Marek Suski. Rekordzistą okazał się wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski z Suwerennej Polski (wcześniej Solidarnej Polski). Zdołał dotrzeć na dwa pochody, koncert i śpiewanie "Barki" w czterech różnych miastach (Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie i Głubczycach).