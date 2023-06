Dr Hanna Machińska Człowiekiem Roku 2023 "Gazety Wyborczej": "Lex Tusk" to zamach na sprawiedliwość

Dr Hanna Machińska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymała w piątek wieczorem tytuł Człowieka Roku 2023 "Gazety Wyborczej". Pierwszy zastępca redaktora naczelnego Jarosław Kurski wręczając nagrodę dr Machińskiej wymieniał, że wyróżnienie to przyznano "za stawanie zawsze po stronie ofiar, za upór, bezkompromisowość, jej postawę przy granicy z Białorusią, za dawanie nadziei". Laudację wygłosił prof. Marek Safjan, który jest sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w latach 1998-2006 był prezesem Trybunału Konstytucyjnego. - Znam bardzo wiele osób, które zajmują się prawami człowieka, ale nie znam nikogo innego, który z takim zaangażowaniem, jak Hanna Machińska przestrzegałby praw podstawowych - mówił Safjan.

Dr Hanna Machińska: "Lex Tusk" to zamach, który dokonał się na sprawiedliwość i prawo

Obecny na Gali Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich podkreślił, że "Hanna Machińska wykonała gigantyczną misję jako jego zastępczyni, odpowiedzialna za sprawy osób pozbawionych wolności". - Wykonała ogromną pracę w kwestii przeciwdziałania torturom. Bo trzeba powiedzieć jasno - one się w Polsce zdarzają, np. na komisariatach, czego przykładem była prowadzona przez nas sprawa Igora Stachowiaka. Ona zawsze była blisko ludzi. Od 2020 r., gdy przyspieszyło tworzenie się państwa policyjnego w Polsce, potrzebne były inne sposoby oddziaływania ze strony urzędu RPO, choćby w sprawie demonstracji po wyroku aborcyjnym TK czy granicy polsko-białoruskiej. I ona zawsze była z tymi, co jej potrzebowali - mówił Bodnar.

Dr Machińska na początku swojego przemówienia podziękowała Adamowi Bodnarowi, zapewniając, że "zaszczyty, które odbiera, to nie są zaszczyty dla jednej osoby". - To zaszczyty dla całej grupy, a to Adam Bodnar dał nam siły, moc sprawczą i wizję działania - mówiła Machińska. Zaapelowała, aby Polska otworzyła się na uchodźców z innych części świata, na wzór tego, jak otworzyła się na uchodźców z Ukrainy. Była zastępczyni RPO odniosła się również do najbardziej aktualnej sprawy politycznej w kraju. - "Lex Tusk" to zamach, który dokonał się na sprawiedliwość i prawo. Udało się wytworzyć strach w społeczeństwie, w różnych grupach, który paraliżuje nasze działania. Nie chcę, by tak się działo. Państwo musi być oparte na prawie i konstytucji - stwierdziła Machińska.

Na granicy z Białorusią migranci proszą Polskę o azyl. "Jak w Usnarzu"

Dr Hanna Machińska Człowiekiem Roku 2023 "Gazety Wyborczej"

Dr Hanna Machińska była zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich od 2017 roku. Na stanowisko powołał ją ówczesny rzecznik Adam Bodnar. Pod koniec ubiegłego roku odwołał ją urzędują RPO Marcin Wiącek. Hanna Machińska od lat jest zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. W czasie pracy w biurze RPO aktywnie zajmowała się m.in. prawami migrantów na polsko-białoruskiej granicy. W poprzednim tygodniu alarmowała o grupie uchodźców, w tym dzieci, którzy przebywają pod zaporą zbudowana na granicy z Białorusią. "Otrzymaliśmy informacje o 11 dzieci i ich rodzicach pochodzących z Syrii, którzy koczują przy murze po stronie Białorusi. Ich los zależy od wpuszczenia rodzin do Polski. Straż białoruska nie pozwala im cofnąć się. Obawiam się, że mamy sytuację taką jak w Usnarzu. Nie możemy pozwolić, aby dzieci z rodzicami byli skazani na utratę zdrowia, a nawet życia" - napisała na Facebooku.