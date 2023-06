Kto będzie na marszu 4 czerwca w Warszawie? Donald Tusk mówi o "największej manifestacji po 1989"

Marsz 4 czerwca organizowany w Warszawie przez lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska rozpocznie się o godzinie 12:00. Według planu uczestnicy wyruszą z placu Na Rozdrożu i będą kierować się w stronę placu Zamkowego. Jak tłumaczą inicjatorzy akcji, jest to manifestacja w obronie praworządności, samorządności, demokracji i wartości europejskich.

Marsz 4 czerwca organizowany przez Donalda Tuska. Kto weźmie udział?

Według medialnych doniesień zgromadzenie zgłoszono na 50 tys. osób. Organizatorzy w ostatnich dniach przyznali, że spodziewają się jednak znacznie większej liczby uczestników. "Gazeta Wyborcza" przekazała, że według polityków PO w marszu może wziąć udział nawet 200 tysięcy osób. Z kolei Wirtualna Polska wskazuje na liczbę 300 tys. W demonstracji, oprócz najbardziej rozpoznawalnych postaci z PO - Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego i innych, mają wziąć udział także m.in. Lech Wałęsa, Róża Thun, Roman Giertych i Władysław Frasyniuk. W marszu pójdzie także Lewica z Włodzimierzem Czarzastym na czele, o czym poinformował Robert Biedroń. Swoją obecność zapowiadają także Szymon Hołownia z Polski 2050 i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.

Spoza świata polityki, obecność na marszu zadeklarowali Kuba Wojewódzki, Andrzej Seweryn, a także Janusz Gajos. Na marszu mają pojawić się również Jerzy Owsiak oraz Krzysztof Materna. W demonstracji wezmą udział także górale z południa Polski. Dwa autobusy sympatyków PO wyjadą rankiem w dniu marszu z Podhala prosto do Warszawy. - To pokazuje, że w górach żyją nie tylko zwolennicy Kaczyńskiego - powiedziała Weronika Smarduch, szefowa podhalańskich struktur partii, cytowana przez Onet. Z całej Polski do stolicy ma przyjechać około 500 autokarów zorganizowanych przez Platformę.

Tusk o 4 czerwca: Zrobimy im takie konsultacje społeczne, jakich nie widzieli

Marsz 4 czerwca w Warszawie. Utrudnienia w ruchu

Przemarsz odbędzie się na trasie: plac Na Rozdrożu - plac Trzech Krzyży - rondo de Gaulle’a - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - plac Zamkowy. W zależności od liczby uczestników, policja może zdecydować o zamknięciu niektórych ulic. W takiej sytuacji na trasy objazdowe skierowane zostaną tramwaje linii: 4, 7, 9, 13, 20, 22, 23, 24, 26, D oraz autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 180, 190, 222, 503, 507, 519, 521, 522. Informacje na temat tras objazdowych dostępne są na stronie wtp.waw.pl/zmiany. Zakończenie wydarzenia zostało zaplanowane na godz. 18:00.

Przez całą niedzielę, 4 czerwca nie będzie można zaparkować na ulicach:

Aleje Ujazdowskie w rejonie skrzyżowania z Piękną oraz placu Trzech Krzyży;

Nowy Świat przy rondzie de Gaulle’a;

Krakowskie Przedmieście;

Wybrzeże Gdańskie, na odcinku od ulicy Sanguszki do Grodzkiej;

Myśliwieckiej na wysokości Kanału Piaseczyńskiego

W niedzielę wyłączony z ruchu zostanie prawy pas jezdni Wybrzeża Gdańskiego w stronę Wilanowa - na odcinku od ulicy Sanguszki do Grodzkiej. Przez cały dzień nie będzie możliwości skrętu z ulicy Czerniakowskiej w Łazienkowską oraz Szwoleżerów - zarówno od strony Bielan, jak i Wilanowa. Skręcić w Szwoleżerów będą mogli tylko mieszkańcy. W niedzielę zamknięte zostaną także ulice Myśliwiecka i Szwoleżerów, na odcinku od Rozbrat do 29 Listopada. Około godz. 6:00, na placu Na Rozdrożu, wprowadzony będzie zakaz skrętu w Mokotowską z Alei Ujazdowskich - zarówno od strony placu Trzech Krzyży, jak i Belwederskiej.