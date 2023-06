Jest oświadczenie "Nigdy Więcej" ws. Marciniaka. "Nie postulowaliśmy pozbawienia go funkcji w finale LM"

Zobacz wideo Adam Traczyk gościem Zielonego Poranka Gazeta.pl

UEFA zdecydowała, że Szymon Marciniak jednak poprowadzi finał Ligi Mistrzów. Jej decyzja to odpowiedź na list, który otrzymała od sędziego. "Chciałbym szczerze przeprosić kluby, piłkarzy, kibiców, współpracowników, urzędników i organizacje, które mi zaufały. W pełni rozumiem, że moje działania miały reperkusje wykraczające poza osobiste rozczarowanie i jestem w pełni gotowy zaakceptować wszelkie konsekwencje wynikające z mojego nierozważnego udziału. Dziękuję za zrozumienie i pokornie proszę o możliwość zadośćuczynienia i odzyskania zaufania poprzez moje przyszłe działania" - napisał Marciniak. Pełną treść listu można przeczytać pod tym linkiem.

REKLAMA

UEFA przekazała w odpowiedzi, że przyjmuje przeprosiny oraz wyjaśnienia. Skontaktowała się w tej sprawie również z organizacji "Nigdy Więcej", która nagłośniła sprawę udziału sędziego w wydarzeniu organizowanym przez Sławomira Mentzena. "Zażądali, aby pan Marciniak pozostał w roli sędziego na nadchodzący finał Ligi Mistrzów UEFA, stanowczo twierdząc, że usunięcie go podważyłoby promocję przeciwdziałania dyskryminacji. W oparciu o dostarczone informacje, UEFA potwierdza, że pan Marciniak będzie pełnił swoją rolę sędziego podczas 202 finału Ligi Mistrzów UEFA" - napisano.

Ministerstwo pisze do UEFA. Chodzi o Marciniaka na evencie Mentzena

"Nigdy Więcej": Stowarzyszenie nie postulowało i nie postuluje pozbawienia Marciniaka funkcji sędziego finału LM

"1 czerwca 2023 Stowarzyszenie 'Nigdy więcej' wyraziło publiczną krytykę wydarzenia pn. 'Everest' zorganizowanego przez Sławomira Mentzena i wezwało Szymona Marciniaka do zdystansowania się od poglądów skrajnie prawicowych i ksenofobicznych" - napisało stowarzyszenie. Jak czytamy w oświadczeniu, "Nigdy Więcej" otrzymało od Marciniaka oświadczenie "potępiające rasizm, ksenofobię i nietolerancję".

Pozytywnie oceniamy wyraźne oświadczenie p. Szymona Marciniaka i jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z jego reprezentantem. Stowarzyszenie 'Nigdy Więcej' nie postulowało i nie postuluje pozbawienia Szymona Marciniaka funkcji sędziego finału Ligi Mistrzów

- głosi piątkowy wpis.

Chodziło o wystąpienie na konferencji biznesowej "Everest" w Katowicach, której organizatorem jest Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji. Mentzen w 2019 roku prezentując swój program, mówił między innymi: "Stoimy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej" - tzw. piątka Mentzena. Obecność sędziego na konferencji sprawiła, że stowarzyszenie "Nigdy Więcej" skrytykowało Marciniaka na swojej stronie. Zapewnia jednak, że nie zwracało się w tej sprawie do UEFA. - Pojawiło się przekłamanie w tekstach. Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" nie kierowało żadnej skargi do UEFA, bo to w ogóle nie jest nasza rola, a tym bardziej donosu. To słowo bardzo krzywdzące, które niestety znalazło się na portalach, co ma charakter zniesławiający. Nikt żadnego donosu do UEFA nie kierował. Natomiast to, co my wyraziliśmy, to całkiem jawna, publiczna krytyka wyrażona w tekście na naszej stronie - powiedział współzałożyciel stowarzyszenia w rozmowie ze Sport.pl.