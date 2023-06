Politycy o udziale Marciniaka w konferencji Mentzena. "Wykorzystał go do partyjnych gierek"

Udział sędziego Szymona Marciniaka w zorganizowanej przez Sławomira Mentzena konferencji "Everest" wywołał sporo skrajnych emocji. - Jesteśmy zszokowani i przerażeni publicznym związkiem Marciniaka z Mentzenem i jego marką toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek - przekazał Rafał Pankowski, współzałożyciel Stowarzyszenia "Nigdy więcej", które jako pierwsze poinformowało o udziale sędziego w wydarzeniu.

Politycy komentują udział sędziego Szymona Marciniaka w konferencji Mentzena

Premier Mateusz Morawiecki skomentował udział Marciniaka w konferencji. "Wszystkie siły polityczne w Polsce mówią jednym głosem ws. sędziego Marciniaka. To najlepszy sędzia na świecie, szanujący każdego człowieka i dbający o ten szacunek na boisku i w życiu. Nie można go oceniać na podstawie jednej i niesprawiedliwej opinii" - napisał na Twitterze Morawiecki.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński opublikował na Twitterze "list przedstawicieli [wszystkich] partii obecnych w Sejmie RP". "Zwracamy się o to, aby sędzia Szymon Marciniak oceniany był wyłącznie przez pryzmat swojego profesjonalizmu" - napisał Jabłoński. "Zdecydowanie potępiamy oszczerstwa kierowane pod jego adresem; odcinamy się od wszelkich prób dyskredytowania go i przypisywania mu poglądów, które on sam zdecydowanie odrzuca" - dodał.

"Mentzen wykorzystał Marciniaka do swoich partyjnych gierek. Znam Marciniaka z jego stanowczych reakcji na ksenofobię i rasizm na stadionach. I jestem pewien, że brzydzi się brunatną 5-tką Mentzena i Konfederussi. Trzymam kciuki, żeby poprowadził finał" - napisał natomiast Robert Biedroń.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie krył swojego oburzenia po publikacji materiału dotyczącego sędziego Marciniaka. "Gdy władzę w Polsce przejmie opozycja, nawet sędzia piłkarski będzie musiał zdać test. Nie ze znajomości przepisów, ale z tego, jakie ma poglądy i z kim się spotyka. Obudźmy się! Oni tylko mówią, że bronią demokracji i wolności. W rzeczywistości chcą jedynie ograniczeń i zakazów" - przekazał Ziobro.

Szymon Hołownia lider Polski 2050 skomentował, że "Mentzen to polityk skrajnie prawicowy, a te reakcje to otrzeźwienie, że złość i strach, które ekstremiści zadomowili się w polskiej debacie publicznej, nie są akceptowalne" - przekazał. Polityk odniósł się również do ewentualnego odsunięcia Marciniaka z nadchodzącego finału Ligi Mistrzów.

"Szymon Marciniak to najlepszy sędzia świata, swoją postawą na boisku wielokrotnie udowadniał, że obce są mu wartości, z którymi utożsamia się Mentzen. Odbieranie Polakowi finału Ligi Mistrzów to jakiś absurd" - przekazał Hołownia.

Sprawę skomentowała również UEFA. "Po dokładnym zbadaniu sprawy otrzymaliśmy od Pana Marciniaka oświadczenie, w którym przeprosił i wyjaśnił swój udział w zdarzeniu" - przekazano w oświadczeniu. "Na podstawie przekazanych informacji UEFA potwierdza, że pan Marciniak będzie pełnił swoją rolę sędziego podczas finału Ligi Mistrzów UEFA 2023" - podała UEFA.

Sędzia Marciniak na spotkaniu Mentzena. Polityk wyjaśnia

Sędzia Marciniak na konferencji Mentzena

Sędzia Szymon Marciniak miał 29 maja uczestniczyć w konferencji "Everest" zorganizowanej przez lidera Konfederacji Sławomira Mentzena w Katowicach. Stowarzyszenie "Nigdy więcej", które jest niezależną organizacją antyrasistowską oraz walczącą z dyskryminacją skomentowało udział sędziego w wydarzeniu.

Polityczny stand-up. Poszłam na Piwo z Mentzenem

"Marciniak podobno promował i uczestniczył w niedawnej nawet zorganizowanej przez polskiego lidera skrajnej prawicy Sławomira Mentzena, znanego z pięciopunktowego hasła: 'Stoimy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom'" - napisali przedstawiciele organizacji. "Wzywamy sędziego, aby uznał swój błąd. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny ponieść konsekwencje" - przekazał Rafał Pankowski.

Szymon Marciniak po pewnym czasie odniósł się do sprawy. "Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję na meczach, na których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem" - napisał w oświadczeniu, które wysłał do stowarzyszenia "Nigdy więcej".