Przymrozki w czerwcu. IMGW ostrzega, temperatura mocno spadnie. Alerty dla dziewięciu województw

Najbliższy weekend będzie pogodny na przeważającym obszarze Polski za sprawą silnego wyżu znad Atlantyku. Jednocześnie do kraju wkroczą chłodne masy powietrza, które w niektórych regionach wywołają pogorszenie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada przymrozki.

Pogoda w weekend może nie zachwycić

Jak informują synoptycy z IMGW, w piątek nad Polską od zachodu rozbuduje się klin wyżu z centrum nad Atlantykiem. Termometry wskażą maksymalnie do 15 stopni Celsjusza na północy, około 18 stopni w centrum i do 22 stopni na południu. Do kraju wkroczy chłodny front atmosferyczny, za którym będzie napływać powietrze polarne morskie. W nocy nad krańce północno-wschodnie Polski dotrze powietrze arktyczne. "Niemal w całym kraju lokalnie temperatura przy gruncie może wynieść około 0 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północy oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat i tam możliwe są przygruntowe przymrozki do -2 stopni. - informuje IMGW. W sobotę Polska pozostanie w zasięgu wyżu z centrum nad Atlantykiem. Odczuwalne będzie chłodniejsze powietrze z dnia poprzedniego. Temperatura wyniesie około 20 stopni na zachodzie, 15 stopni na wybrzeżu i 18 stopni w centrum. W niedzielę synoptycy zapowiadają wpływ wyżu pochodzącego z rejonów Wysp Brytyjskich. Na południu kraju odczuwalne będzie cieplejsze powietrze, najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura wyniesie do 23 stopni. Na wybrzeżu można spodziewać się chłodu, ponieważ termometry wskażą tam około 15 stopni.

IMGW ostrzega przed przymrozkami. Alerty obowiązują w 9 województwach

Pogoda. Synoptycy alarmują o przymrozkach w Polsce

Jak informowaliśmy, IMGW wydało alerty dla dziewięciu województw w związku z przymrozkami w weekend. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązujące w piątek zostały wydane w województwie mazowieckim (powiaty wschodnie i północne), pomorskim (powiaty południowe), zachodniopomorskim (powiat łobeski, świdnicki, drawski, szczecinecki, stargardzki, wałecki, choszczeński i goleniowski), kujawsko-pomorskim (powiaty północne), wielkopolskim (powiaty północne), warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim (powiat bieszczadzki) i małopolskim (powiat tatrzański i nowotarski). Na sobotę przymrozki zostały ogłoszone przez synoptyków dla województwa podkarpackiego, konkretnie w powiecie bieszczadzkim i małopolskim w powiecie tatrzańskim i nowotarskim. Niedziela ma być spokojniejszym dniem pod tym względem, ponieważ synoptycy nie przewidują przymrozków w żadnym rejonie Polski.