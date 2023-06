Ministerstwo Sportu pisze do UEFA. Chodzi o udział sędziego Marciniaka w evencie Mentzena

Zobacz wideo Bronisław Komorowski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

"Przekazaliśmy oficjalne stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie sędziego Szymona Marciniaka do UEFA" - poinformowało w piątek ministerstwo w swoich mediach społecznościowych.

Jak pisze sport.pl, według nieoficjalnych doniesień, Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Ligi Mistrzów. Według źródeł UEFA w ten sposób ukarała sędziego za występ na konferencji organizowanej przez Sławomira Mentzena. - Niestety wiem to z bardzo dobrych źródeł. Dzisiaj w nocy Szymon Marciniak został odsunięty od prowadzenia finału Ligi Mistrzów. UEFA, trochę w gorącej wodzie kąpana, postanowiła na razie odsunąć. Słowa stowarzyszenia "Nigdy Więcej" sprawiły, że wiele zagranicznych mediów zaczęło pisać, że... zobaczcie, jak ta plotka potrafiła urosnąć. Wyleciała wróblem, wróciła wołem. Kiedy czytasz "Guardiana", to wyszło na to, że Marciniak wziął udział w wiecu poparcia lidera prawicowych, wręcz faszystów i nazioli. Jakaś kompletnie piramidalna bzdura. - powiedział Tomasz Smokowski z "Kanału Sportowego".

Chodzi o konferencję biznesową "Everest" w Katowicach, której organizatorem jest... Sławomir Mentzen, kontrowersyjny polityk Konfederacji. Mentzen w 2019 roku prezentując swój program, mówił między innymi: "Stoimy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej" - tzw. piątka Mentzena. Obecność sędziego na konferencji sprawiła, że stowarzyszenie "Nigdy Więcej" wysłało pismo do UEFA. Zdaniem organizacji zachowanie Marciniaka odbiega od wszelkich standardów i nie powinien on angażować się w politykę.

PZPN: Łączenie obecności Marciniaka z politycznymi wiecami jest niezrozumiałe

Polski Związek Piłki Nożnej wydał oświadczenie, w którym stwierdzono, że Marciniak nie pojawił się na "politycznym wiecu" Mentzena, a "spotkaniu biznesowym". Nie wyjaśniono jednak, że było to spotkanie organizowane przez Mentzena - formalnie organizatorem była firma EVENTSPOT Sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest spółka Kancelaria Mentzen (90 udziałów), a drugim udziałowcem jest Marta Ropińska, dyrektorka generalna kancelarii Mentzen (10 udziałów).

"Z zebranych przez nas materiałów wynika, że polityczne wiece organizowane przez Sławomira Mentzena miały miejsca w innych terminach i innych miastach. Łączenie obecności Szymona Marciniaka na spotkaniu biznesowym z politycznymi wiecami organizowanymi przez Sławomira Mentzena, z którymi nasz sędzia nie ma nic wspólnego i od których całkowicie się odcina, jest niezrozumiałe" - czytamy w oświadczeniu. "Polski Związek Piłki Nożnej i nasi sędziowie są apolityczni. Liczymy, że UEFA w podjęciu swojej decyzji weźmie pod uwagę oczywiste fakty, które przytoczyliśmy powyżej" - stwierdzono.

W sprawie zabrał głos również premier Mateusz Morawiecki. "Wszystkie siły polityczne w Polsce mówią jednym głosem w sprawie sędziego Szymona Marciniaka. To najlepszy sędzia na świecie, szanujący każdego człowieka i dbający o ten szacunek na boisku i w życiu. Nie można go oceniać na podstawie jednej i niesprawiedliwej opinii" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.