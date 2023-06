Druga część podręcznika do HiT. Do resortu Czarnka wpłynęły wnioski dwóch wydawnictw

Zobacz wideo Czy wybiera się Pan na marsz 4 czerwca? Komorowski: Będę oczywiście

Wydawnictwo Biały Kruk i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne złożyły wnioski do resortu Czarnka. Chodzi o kontynuację podręczników do przedmiotu historia i teraźniejszość dla klasy I, które dopuszczono do użytku szkolnego w ubiegłym roku.

Druga część podręcznika do HiT. Do MEiN wpłynęły wnioski

Autorem podręcznika "Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 2", są: Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński, Tomasz Grochowski, Witold Pelczar. Wniosek wpłynął do MEiN 20 lutego. - Wyznaczeni zostali rzeczoznawcy, to są: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk i dr hab. Mirosław Szumiło - opinie merytoryczno-dydaktyczne oraz dr hab. Danuta Krzyżyk - opinia językowa. MEiN otrzymało trzy opinie warunkowe. Wydawnictwo jest w trakcie nanoszenia stosownych korekt wskazanych przez rzeczoznawców - poinformowała w rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa MEiN Adrianna Całus-Polak.

Jak dodała, wydawnictwo Biały Kruk złożyło z kolei wniosek do MEiN 23 maja o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015". - MEiN jest w trakcie procedury wyznaczania rzeczoznawców - przekazała rzeczniczka.

Zgodnie z procedurami, prototyp podręcznika jest wysyłany do ministerstwa edukacji, gdzie wyznacza się trzech recenzentów. Jeśli wydadzą oni pozytywne opinie, procedura kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.

Roszkowski napisał drugą część podręcznika do HiT. Wniosek już w resorcie

Podręcznik HiT. Kontrowersje wokół książki do nowego przedmiotu

Pierwsza część podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, która obowiązuje od tego roku szkolnego, wywołała spore kontrowersje. Szczególnie oburzający dla wielu nauczycieli, rodziców i uczniów były słowa dotyczące dzieci poczętych metodą in vitro. Autor pisał o "produkcji ludzi", pytał też, "kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci". Wydawnictwo Biały Kruk zdecydowało się potem usunąć ten fragment. Co ma pojawiać się w drugiej części podręcznika? Między innymi pojęcie "politycznej poprawności", a nawet "ideologia 'politycznej poprawności'". Uczniowie będą mieli za zadanie scharakteryzować główne zmiany kulturowe zachodzące w świecie zachodnim na przykładzie:5 "wielokulturowości, nowej definicji praw człowieka, rodziny, małżeństwa i płci", a także umieścić "te zmiany na tle kulturowego dziedzictwa Zachodu ujętego w myśli grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej".

- We wrześniu z całą pewnością czeka nas kolejny krzyk, dlatego że będzie druga klasa historii i teraźniejszości i to obejmująca lata od 1980 do 2015 roku, czyli bohaterami historii i teraźniejszości będą obecni politycy Lewicy, Platformy Obywatelskiej czy PSL-u. Na pewno spotka się to z wielkim krzykiem - powiedział w Telewizji Republika minister Przemysław Czarnek.