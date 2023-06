Pogoda w weekend może rozczarować. Do Polski napłynie powietrze pochodzenia arktycznego, możliwe przymrozki

"Najbliższe dni przyniosą stabilną, wyżową i przeważnie bezdeszczową pogodę" - przewidują analitycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W piątek ma jednak nastąpić lekkie pogorszenie warunków atmosferycznych. Przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane w większości kraju. Jedynie w Karpatach oraz na wschodzie i w centrum kraju okresami mogą pojawić się większe chmury i słabe opady deszczu. W Karpatach wystąpić mogą nawet burze z opadami do 15 mm i porywami wiatru do 55 km/godz. W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 14-15°C na północy, około 18°C w centrum, do 22°C na południu. Natomiast wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych.

Noc z piątku na sobotę będzie zimna

Zapowiada się za to dosyć zimna noc. "Napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, więc będzie zimno" - prognozuje IMGW. Temperatura minimalna powinna wynieść od 1°C na północnym wschodzie i w kotlinach górskich, około 3°C w centrum, do 5°C na południowym zachodzie. Cieplej będzie nad morzem. Tam termometry pokażą około 8°C. Z drugiej jednak strony na północy, w centrum oraz w dolinach górskich miejscami wystąpią przygruntowe przymrozki nawet do –2°C. W niemal w całym kraju temperatura przy gruncie może miejscami spaść do około 0°C. Tej nocy wiatr będzie słaby, z kierunków północnych i wschodnich.

Pogoda w weekend może rozczarować

Nieco lepiej będzie w sobotę. Pogoda ma być słoneczna, ale będzie umiarkowanie ciepło. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 15°C na wybrzeżu, 18°C w centrum, do 20°C na zachodzie, gdzie będzie najcieplej. Z kolei wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych lub będzie zmienny. W nocy z soboty na niedzielę synoptycy nie przewidują przymrozków, chociaż w rejonach podgórskich Karpat lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do około 0°C.

W niedzielę znowu pogorszenie pogody. IMGW przewiduje, że nad Polską pojawi się więcej chmur, a na południu i południowym wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura będzie jednak utrzymywać się na podobnym poziomie. Znowu najchłodniej będzie na wybrzeżu - około 15°C, a najcieplej na zachodzie kraju - do 23°C. Powieje także słaby i umiarkowany wiatr, na ogół z kierunków wschodnich, nad morzem z północnych. Dopiero w poniedziałek i wtorek pojawi się dużo słońca, a temperatura maksymalna osiągnie nawet do 25°C, chociaż możliwe będą także opady.