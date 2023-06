Ks. Maciej Gutmajer nie żyje. Znany egzorcysta odszedł w wieku 77 lat

Zobacz wideo Bronisław Komorowski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Duchowny zmarł w niedzielę 28 maja w wieku 77 lat. "Msza św. przy trumnie zmarłego kapłana w kościele Opatrzności Bożej sprawowana będzie w piątek, 2 czerwca, o godz. 15.00. Po niej możliwość osobistej modlitwy do godz. 18.00" - poinformowano w komunikacie. Jak dodano, uroczystości pogrzebowe, pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Włodarczyka, rozpoczną się o godzinie 12.00 w sobotę 3 czerwca, w bydgoskim kościele Chrystusa Króla na Błoniu (ul. Lotników).

Gutmajer był emerytowanym kapłanem diecezji bydgoskiej i proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy w latach 1986-2017. Urodził się 28 lipca 1946 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1972 roku.

Nie żyje egzorcysta ks. Maciej Gutmajer

Jako egzorcysta zajmował się najcięższymi przypadkami. O księdzu zrobiło się głośno w mediach po tym jak stwierdził w jednym z wywiadów, że skarpetka Jana Pawła II uratowała go podczas jednego z egzorcyzmów. W 2012 roku, będąc już na emeryturze, wspomniał, że przy pomocy skarpetki wypędził szatana z ciała młodej kobiety. Podczas rozmowy z dziennikarzem "Gazety Krakowskiej" opowiedział, że "dziewczyna gałki oczne miała wywrócone do góry, jej już w tym ciele nie było. W tamtej chwili był tylko szatan. Od razu rzuciła mi się do gardła". Duchowny powiedział, że uratowała go właśnie wspomniana skarpetka w pozłacanym relikwiarzu. "Wkładam jej tę relikwię pod głowę i rozlega się wściekły, męski głos: weź tego Janka, weź to białe, zabierz go, śmierdzi! To świętość szatanowi śmierdziała" - przekonywał ksiądz Gutmajer. W 2012 papież Polak nie był jeszcze błogosławionym, ale według księdza nie miało to znaczenia.

