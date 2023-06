Pojawił się i zniknął. TVP Info usunęło artykuł o wpisie Andrzeja Dudy na temat spotu PiS

Portal TVP Info opublikował artykuł, w którym znalazł się komentarz Andrzeja Dudy na temat spotu Prawa i Sprawiedliwości. Tekst ten szybko jednak zniknął ze strony serwisu, co zwróciło uwagę użytkowników mediów społecznościowych. Najprawdopodobniej tekst ten został usunięty.

Komentarz Andrzeja Dudy o spocie PiS zniknął ze stron TVP Info

"Pamięć o Ofiarach niemieckich zbrodni w Auschwitz jest święta i nietykalna. Tragedia milionów Ofiar nie może być wykorzystywana w walce politycznej. To działanie niegodne i nie ma dla niego usprawiedliwienia" - napisał Andrzej Duda, którego wpis pojawił się tego samego dnia, co emisja spotu PiS. W klipie wykorzystano ujęcia z dawnego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego, czemu sprzeciwiło się muzeum Auschwitz.

Andrzej Duda reaguje na spot PiS. "Pamięć o ofiarach jest święta"

W artykule nie pojawia się jednak żadna wzmianka o tym, że wpis Andrzeja Dudy dotyczy spotu Prawa i Sprawiedliwości. Zamiast tego pracownicy TVP Info opisali historię obozu w Oświęcimiu:

"Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów.



W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości" - wskazano w dwóch akapitach tekstu.

Strona TVP Info nie wyszukuje tekstu o komentarzu Andrzeja Dudy do spotu PiS fot. tvp info

Nie wiadomo dokładnie, dlaczego artykuł zniknął ze strony TVP Info. Zamiast tekstu pod tagiem "Andrzej Duda" znajdują się teksty, dotyczące przemówienia prezydenta z okazji Dnia Dziecka, rozmowie Dudy z szefem MKOl-u na temat obecności Białorusinów i Rosjan w międzynarodowym sporcie czy niezrozumienia Dudy ws. reakcji "sojuszników" na wprowadzenie "lex Tusk".