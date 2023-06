Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce opublikował 31 maja na Facebooku wspólne oświadczenie polskich organizacji żydowskich. Jest to odpowiedź na spot opublikowany w mediach społecznościowych PiS, nawiązujący do marszu organizowanego 4 czerwca przez Donalda Tuska oraz Auschwitz.

Organizacje żydowskie odpowiedziały na spot PiS

Przedstawiciele 23 organizacji żydowskich w Polsce podpisało się pod oświadczeniem nawiązującym do najnowszego spotu PiS. Są to m.in. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich czy Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa.

"Przeciwstawiamy się wykorzystywaniu najtragiczniejszych kart europejskiej historii, a w szczególności Zagłady Żydów, w bieżącej walce politycznej" - napisano w oświadczeniu. Dodano również, że "w ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprecedensowego wykorzystywania śmierci milionów Żydów do bieżącej walki politycznej przez różne strony politycznej sceny". Organizacje wskazały tutaj na tweety, artykuły prasowe, spoty polityczne oraz "słowne i fizyczne ataki ze strony posłów Sejmu RP na profesorów zajmujących się tematem Zagłady".

"Zachowanie przedstawicieli polskiej sceny politycznej przywodzi na myśl najczarniejsze lata dwudziestolecia międzywojennego, gdy skrajnie prawicowi politycy otwarcie budowali swój kapitał polityczny na nietolerancji, szowinizmie i antysemityzmie" - czytamy w oświadczeniu. "Walka polityczna nie może być pretekstem do szargania pamięci o milionach ofiar drugiej wojny światowej" - zaapelowano na koniec.

Zaapelowano również "do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o publiczne potępienie takich zachowań. Do wszystkich polityków zwracamy się z apelem, by unikali instrumentalnego wykorzystywania historii. Do służb państwowych zwracamy się zaś z prośbą o skuteczne położenie tam wszelkim podobnym zachowaniom, które bazują na jawnym bądź ukrytym antysemityzmie, a ostatecznie prowadzą do przemocy i cierpienia".

Spot PiS nawiązujący do Auschwitz

30 maja w mediach społecznościowych PiS opublikowano spot, który wywołał duże poruszenie. Nawiązuje on do marszu, zaplanowanego na 4 czerwca, który od kilku dni zapowiada Donald Tusk. Autorzy spotu nawiązali w nim do obozu koncentracyjnego. "W Auschwitz zamordowano ponad 1 mln osób, 6 mln Polaków zamordowano podczas wojny".

Następnie opublikowano wpis Tomasz Lisa, który napisał na Twitterze "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Po czym w spocie pojawia się pytanie: "Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem?". Spot potępił również prezydent Andrzej Duda.

W oświadczeniu nawiązano do tego, co wydarzyło się 29 maja w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie podczas wykładu prof. Jana Grabowskiego. Doszło wówczas do awantury z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Polityk wyrwał uczonemu mikrofon, przewrócił głośniki, a następnie zablokował mównicę. Braun powiedział też dyrektorowi instytutu, by "wyniósł się natychmiast z Polski". Ostatecznie wykład się nie odbył.