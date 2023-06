Z dróg znikają znaki do Kaliningradu. To pierwsze efekty decyzji "graniczącej z szaleństwem"

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych wydała na początku maja rekomendację, aby odtąd w języku polskim stosowano w odniesieniu do miejscowości Kaliningrad wyłącznie nazwę Królewiec. Obwód królewski zastąpił w nazewnictwie obwód kaliningradzki. Swoją decyzję argumentowano uwarunkowaniami historycznymi oraz aktualną sytuacją geopolityczną. Zmiany weszły w życie 9 maja, a obecnie można zauważyć ich pierwsze efekty.

Trwa wymiana znaków na drogach krajowych. Nazwa Królewiec zastąpiła Kaliningrad

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w województwie warmińsko-mazurskim znajduje się 26 tablic wskazujących rosyjski Kaliningrad. Można je dostrzec, jadąc drogami krajowymi nr 51, 54, 57 oraz S16 i S51. Drogowcy wymieniają teraz te znaki, na tablice z nazwami Królewiec.

"Kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi na bieżące utrzymanie dróg, część z tego oznakowania wytypowaliśmy do wymiany - 14 szt. Na pozostałych 12 tablicach treść zostanie skorygowana poprzez naklejenie nowej nazwy Królewiec" - czytamy w komunikacie GDDKiA. Do tej pory zostały wymienione tablice przy drodze DK51 w miejscowości Dywity i Dobre Miasto oraz w Wozławkach i Lutrach przy DK57. Kolejne mają być wymienione do połowy czerwca. Na zmianę oznakowania przeznaczono ok. 60 tys. zł.

Rosja zareagowała na decyzję przemianowania Kaliningradu. "Granicząca z szaleństwem"

Na decyzję Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych zareagował Kreml. Rzecznik prasowy Władimira Putina określił zmianę nazewnictwa Kaliningradu "decyzją graniczącą z szaleństwem". Dmitrij Pieskow dodał, że Kreml uznaje takie działania ze strony Polski za "nieprzyjazne i wrogie". Rzecznik prezydenta Rosji powiedział również, że Polska rzekomo "popada w szaleństwo nienawiści do Rosjan na przestrzeni całej swojej historii". - Doświadczamy tego od wieków XVI i XVII, a nawet wcześniej - stwierdził Dmitrij Pieskow. O szczegółach informowaliśmy w artykule wyżej.