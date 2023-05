Mimo powszechnej opinii chmiel nie jest wykorzystywany jedynie do warzenia piwa. Pędy tej rośliny, nazywanej niekiedy dzikimi szparagami, uznawane są za podobnie luksusowy produkt jak trufle. Mimo że w Polsce popularność warzywa jest niewielka, w krajach takich jak Belgia, Holandia, czy Niemcy jego cena może wynieść nawet 1000 euro za kilogram.

REKLAMA

Zobacz wideo Scheuring-Wielgus: Glapiński nie poradził sobie z inflacją

Najdroższe warzywo świata w Polsce traktowane jest jak chwast

Aby w pełni wykorzystać potencjał pędów chmielu, powinny być one zbierane wczesną wiosną - w marcu, kwietniu, najpóźniej w maju. Jak przekazał serwis strefaagro.pl, "młode pędy powinny mieć maksymalnie sześć liści, jeśli z łatwością odchodzą one od łodygi, to znaczy, że pęd jest dobry". Pędy chmielu w Polsce rosną często dziko, a przez niektórych traktowane są nawet jak chwasty. Można je spotkać przede wszystkim w lasach oraz w pobliżu dużych upraw. Warto jednak mieć na uwadze, że okres kiedy można zbierać plony warzywa, jest krótki. Jeżeli spóźniliśmy się na zbiory, warto mimo wszystko poszukać miejsc, gdzie występuje roślina, żeby wiedzieć, gdzie szukać warzyw w przyszłym sezonie.

Moskwa mówiła o sklepie bez podwyżek. Buda: Tanio przez relację z klientem

Nawet 1000 euro za kilogram warzywa

Pędy chmielu podobnie jak szparagi dzielą się na białe i zielone. Zawrotna kwota 1000 euro za kilogram warzywa dotyczy przede wszystkim białego wariantu rośliny. Białe pędy to te, które nie zdążyły jeszcze wzrosnąć ponad glebę i nadal znajdują się pod ziemią. Zbiera się je znacznie trudniej i wcześniej niż zielone. Zbiory rozpoczynają się na krótko po stopnieniu śniegu. Z uwagi na żmudną uprawę i zdaniem smakoszów niepowtarzalny smak, warzywo to osiąga bardzo wysokie ceny głównie w krajach Europy Zachodniej.

Rosyjskie ogórki na polskich bazarach. "Powinniśmy być konsekwentni"

Najdroższe warzywo świata. Jak smakują pędy chmielu?

Smak pędów chmielu zależy od wielu czynników m.in. od czasu, czy miejsca zbioru, a także od osoby, która próbuje warzywa. Jedni wyczuwają w nim posmak chmielu, inni jarmużu jeszcze inni grochu, fasoli, czy szparagów. Pędy chmielu można spożywać zarówno na surowo, jak i po uprzedniej obróbce termicznej. Po ugotowaniu lub usmażeniu pędy najbardziej zaczynają smakiem przypominać szparagi właśnie. Oprócz walorów smakowych roślina ta ma także szereg właściwości zdrowotnych. Zawiera związki, które skutecznie pomagają w redukcji stresu. Poprawia także jakość snu oraz wspiera pracę układu pokarmowego.