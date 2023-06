Nawet 5 tysięcy złotych dofinansowania. Chodzi o deszczówkę. Komu przysługuje?

W obliczu narastającego kryzysu wodnego program rządowy o nazwie "Moja Woda" skupia się na ochronie zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji budynków jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej deszczówki i wody roztopowej. Od 2020 roku program ten jest dostępny dla każdego obywatela, który podejmuje działania mające na celu gromadzenie wody opadowej na swojej nieruchomości. Ile wynosi dofinansowanie?

REKLAMA

Zobacz wideo Woda musi być traktowana jako zasób środowiskowy, a nie infrastrukturalny

Program Moja Woda 2023. Dopłata za zbieranie deszczówki

Program "Moja Woda" został stworzony w celu zachęcenia i wspierania osób, które podejmują działania mające na celu zatrzymanie wody opadowej na swojej nieruchomości. Dzięki temu wody opadowe lub roztopowe nie będą odprowadzane poza teren działki np. do kanalizacji, czy rowów odwadniających, ale pozostaną na użytek mieszkańców gospodarstwa domowego. Aby jednak zbierać wodę opadową, konieczna jest instalacja zbiorników retencyjnych oraz specjalnych przewodów, które pozwolą odprowadzać wodę z rynien. Opady mogą być gromadzone z różnych powierzchni, takich jak dachy, tarasy, balkony, parapety, parkingi, a nawet drogi. Koszty kwalifikowane do dofinansowania obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie takiej instalacji. Dofinansowaniu podlegają więc m.in. zakup przewodów odprowadzających wodę, zbiorników retencyjnych i elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zgromadzonej wody.

Mieszkańcy gminy Obrowo skarżą się na stan wody. "Śmierdzi zgniłymi jajami"

Program Moja Woda 2023. Kto może skorzystać z dofinansowania?

Realizacja programu została zaplanowana na okres od 2020 do 2024 roku. Umowy o dotacje można podpisywać do 30 czerwca 2024 roku. Z kolei wykorzystanie środków musi zostać zrealizowane przed końcem 2024 roku. W ubiegłym roku nie zorganizowano nowego naboru do programu, jednak jak poinformowała rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozmowie z serwisem farmer.pl, w 2023 zaplanowana została nowa edycja programu. - Poinformujemy, gdy zapadnie ostateczna decyzja Zarządu NFOŚiGW w tej sprawie - powiedziała Ewelina Steczkowska.

Najprawdopodobniej nowy nabór wniosków odbędzie się w czwartym kwartale 2023 roku. Dotychczas w ramach programu przewidziane było wsparcie finansowe w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Istotne było jednak, że kwota dotacji nie mogła przekroczyć 5 tys. zł. Możliwe, że z uwagi na rosnące koszty zakupu urządzeń, dofinansowanie zostanie zwiększone. Z programu będzie można skorzystać wyłącznie raz.

W studniach może zabraknąć wody. PIG wydał alerty dla kilku województw

Należy zauważyć, że nie wszystkie pojemności zbiorników retencyjnych podlegały dofinansowaniu. Dofinansowanie przysługiwało wyłącznie w przypadku zakupu zbiornika podziemnego lub nadziemnego o pojemności nie mniejszej niż 2 tys. litrów. Istniała również możliwość zakupienia dwóch zbiorników nadziemnych o pojemności minimalnie 1000 litrów każdy. Te zasady nie powinny ulec większym zmianom w nowej edycji programu. Warunki programu Moja Woda określały także, że minimalna wartość kosztu zadania musi wynosić przynajmniej 2 tys. zł. Kwota wkładu własnego podobnie jak kwota dotacji w tym roku może być jednak wyższa.