Oświęcim. Poza samochodem myjką ciśnieniową umył także... psa. Mężczyźnie postawiono zarzuty

W niedzielę funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od właścicieli jednej z oświęcimskich myjni samochodowych, dotyczące zwierzęcia, które zostało umyte myjką samochodową. Para klientów podczas mycia samochodu, przy użyciu tej samej chemii oraz lancy do mycia pojazdów oprócz samochodu wymyła również czworonoga. Z przekazanego zgłoszenia wynikało, że właścicieli myjni powiadomił jeden z klientów.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu postawili zarzut znęcania nad zwierzęciem 45- letniemu mieszkańcowi Oświęcimia. Mężczyzna do wymycia psa użył sprzętu oraz detergentów znajdujących się na bezdotykowej myjni samochodowej.

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia

Takie zachowanie właścicieli wobec czworonoga było wyraźnym znęcaniem się nad zwierzęciem, więc w tej sprawie wszczęte zostało postępowanie. Po analizie nagrań z monitoringu funkcjonariusze ustalili, że pojazd, którym właściciele psa przyjechali na myjnię, jest autem w leasingu. Następnie ustalili, że pojazdem dysponuje małżeństwo z Oświęcimia, więc udali się do ich miejsca zamieszkania.

Podczas czynności potwierdzono, związek pary z incydentem na myjni. Funkcjonariusze sprawdzili także stan, w jakim znajdował się pies. Okazało się, że na szczęście nie wymagał pomocy i interwencji weterynaryjnej. Właściciel psa otrzymał wezwanie. We wtorek 45- letni mieszkaniec Oświęcimia zgłosił się do oświęcimskiej komendy policji, gdzie na podstawie zebranych dowodów przedstawiono mu zarzut znęcania nad zwierzęciem. Teraz czeka go rozprawa sądowa, a za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze podkreślają, że klientowi, który powiadomił właścicieli myjni o zdarzeniu, należą się podziękowania za prawidłową reakcję, z kolei wszystkim zaangażowanym w sprawę, policja dziękuje za pomoc w namierzeniu sprawcy.