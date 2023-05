Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. To sprawia, że wiele osób zaczyna planować urlopy, aby odpocząć. Czynnikiem, który odgrywa istotną rolę w podjęciu decyzji o wybraniu najlepszego momentu na wyjazd, jest pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował długoterminową prognozę na wakacje.

Pogoda na wakacje 2023. Kiedy zaplanować urlop? Synoptycy odpowiadają

IMGW opublikował w mediach społecznościowych długoterminową prognozę pogody. Według niej kolejne tygodnie będą cieplejsze, niż zazwyczaj odnotowywano między 1991 a 2020 rokiem. Chłodniej może być na północy kraju. Najcieplejszy okres w wakacje przypadnie na 24 i 25 tydzień roku, czyli od 12 do 25 czerwca. Według synoptyków temperatura będzie wtedy wyższa o około 2 stopnie powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jak informują synoptycy z dobrapogoda24.pl, w zeszłym roku pierwszy upał w Polsce zanotowano 9 czerwca w Puławach oraz w miejscowości Cicibór. Wtedy temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza wystąpiła w Polsce najpóźniej od 12 lat. Od 26 czerwca będzie dostrzegalny spadek temperatury do zakresu normy. Według wstępnych prognoz IMGW w sierpniu i wrześniu nastąpi spadek temperatury do 1 stopnia Celsjusza powyżej normy.

Synoptycy zapowiadają opady w wakacje po okresie suszy

Synoptycy informują również o możliwych opadach atmosferycznych. W ciągu najbliższych tygodni prognozy nie przewidują częstych deszczów z powodu antycyklonu Wiola, który dosięga Polski z obszarów niedaleko Wysp Brytyjskich. W wyniku dominacji wyżu będzie słonecznie i ciepło. Negatywnym aspektem jest w tym przypadku szybkie pogłębianie się suszy i wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. Od 12 czerwca wraz z najcieplejszym okresem można spodziewać się pojawienia opadów, zwłaszcza na południu Polski. Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.