IMGW ostrzega przed rozwijającą się suszą. Zagrożenie pożarowe w kilku województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że aktualny brak opadów oraz wysokie usłonecznienie "wpływają na rozwój suszy". Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował także o wysokim ryzyku wybuchu pożarów w polskich lasach.

Susza hydrologiczna w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w wielu rzekach w Polsce obniża się poziom wód, co świadczy o "bezpośrednim zagrożeniu suszą hydrologiczną". "Aktualnie najtrudniejsza sytuacja jest na zachodzie kraju, w dorzeczu środkowej Odry. Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW-PIB obowiązują dla zlewni w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim" - przekazali synoptycy IMGW 30 maja. "Najnowsze prognozy meteorologiczne pokazują, że w najbliższych dwóch tygodniach nie wystąpią znaczniejsze opady deszczu" - zapowiedzieli synoptycy.

W związku z rozwijającą się suszą wzrasta poziom zagrożenia pożarowego. 30 maja około godz. 14.00 sytuacja była najpoważniejsza w województwie warmińsko-mazurskim oraz w części województw kujawsko-pomorskim, podlaskim oraz mazowieckim. Prognoza zagrożeń jest publikowana z dobowym lub dwudniowym wyprzedzeniem.

Wzrasta zagrożenie pożarowe

Instytut Badawczy Leśnictwa opublikował mapę zagrożenia pożarowego lasu. Najpoważniejsza sytuacja jest na północy kraju. Według danych z 30 maja najpoważniejsza sytuacja była w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Zagrożenie odnotowano również w części województw: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, śląskim, łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim. "Bądźmy ostrożni. W przypadku zauważenia pożaru dzwońmy pod numer alarmowy 112" - przekazał IBL.

"Przed nami okres spokojnej, ale suchej pogody, pogłębiającej niedobór wilgoci w glebie, a to przekładać się będzie na wzrost zagrożenia pożarowego w lasach, a także wyhamowanie wegetacji w porze największego jej rozwoju" - przekazali 29 maja synoptycy IMGW.

Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana na podstawie danych z 60 stref prognostycznych. Wykorzystuje się do tego pomiar wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza, a także opadów - wówczas określa się prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Są one prowadzone dwa razy dziennie w różnych miejscach danej strefy. Prognozy wykonują Lasy Państwowe od 1 marca do 30 września.