Marsz 4 czerwca zgłoszony na 50 tys. osób. Nieoficjalnie: Demonstrować będą także narodowcy

Zbliża się marsz organizowany przez PO i Donalda Tuska w Warszawie. Wydarzenie będzie miało miejsce 4 czerwca o godzinie 11:00 na pl. Na Rozdrożu niedaleko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestnicy ruszą o 12:00 około 3,5-kilometrową trasą przez Aleje Ujazdowskie, a następnie przejdą przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, maszerując obok Pałacu Prezydenckiego. Demonstracja zakończy się pod Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym. Tego dnia jednak zaplanowane są również inne zgromadzenia.

Marsz 4 czerwca. W Warszawie zarejestrowano też inne demonstracje. Nieoficjalnie: jedna z nich jest narodowców

Według Onetu, ze zgłoszenia złożonego w warszawskim ratuszu wynika, że marsz zorganizowany przez opozycję został przewidziany na 50 tys. osób. Ponadto na ten dzień zostało zarejestrowanych prawie 30 innych demonstracji w tzw. trybie zwykłym. Można było je zgłaszać do 29 maja.



Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że wśród nich są osoby związane ze środowiskiem narodowców, które zamierzają przejść w trzystuosobowej grupie w niedzielę między godziną 9:00 a 19:00. Uczestnicy spotkają się przy skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i Al. Jerozolimskich, a następnie przemaszerują trasą: Al. Jerozolimskie, Chałubińskiego, al. Niepodległości i Nowowiejska na pl. Zbawiciela. Zaplanowana trasa nie koliduje z marszem opozycji, więc ratusz zarejestrował demonstrację.

30 zgromadzeń w Warszawie 4 czerwca. "Musimy pilnować tego, by nie kolidowały one z trasą wcześniej zarejestrowanego marszu"

Wśród zgłoszeń znajduje się również pikieta zaplanowana na 4 czerwca przez jedną z organizacji antyaborcyjnych, która chciała wyznaczyć trasę przebiegającą zbyt blisko marszu zgłoszonego wcześniej, więc będzie musiała zmienić lokalizację.



- My musimy pilnować tego, by nie kolidowały one z trasą wcześniej zarejestrowanego marszu i nie były zlokalizowane w odległości mniejszej niż 100-150 m od sąsiedniego zgromadzenia. Jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś chce zarejestrować zgromadzenie w tym samym miejscu i czasie, co inne, wzywamy tego, który zgłosił się jako drugi do zmiany lokalizacji i godzin. Jeżeli się nie zastosuje, możemy nie zgodzić się na jego rejestrację - informuje w rozmowie z Onetem Szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Michał Domaradzki.

Zgromadzenia, które nie generują utrudnień w ruchu drogowym, mogą zostać zgłoszone do piątku 2 czerwca. W związku z dużą liczbą wydarzeń władze Warszawy są w kontakcie z policją. Funkcjonariusze nie zdradzają szczegółów takich jak, czy tego dnia mundurowi będą ściągani na marsz 4 czerwca z innych miast lub informacji na temat ich liczebności. - Będzie ona adekwatna do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zgromadzeń - zapewnia rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Policja zdementowała również doniesienia, że otrzymała dyspozycje, aby wzmóc wszelkie kontrole pojazdów i trzeźwości kierowców przyjeżdżających na marsz do Warszawy.

Jak informowaliśmy, w marszu 4 czerwca ma wziąć udział m.in. Lech Wałęsa, Róża Thun i Roman Giertych. Robert Biedroń przekazał, że również Lewica pojawi się na demonstracji. Szymon Hołownia zmienił zdanie o marszu Donalda Tuska 4 czerwca i także zapowiada pojawienie się na zgromadzeniu. Zachęcał do tego również sympatyków swojej partii. Spoza świata polityki, obecność na marszu zadeklarował Kuba Wojewódzki, Tomasz Lis, Andrzej Seweryn, a także Janusz Gajos. Więcej szczegółów w artykule wyżej.